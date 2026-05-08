Ukraina korraldas ööl vastu reedet õhurünnaku Moskvale ning tehastele Jaroslavlis ja Doni-äärses Rostovis. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina ei soovita teiste riikide esindajatel 9. mai paraadi ajal Moskvat külastada.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 8. mail kell 6.00:

- Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis ;

- Zelenski: me ei soovita kellelgi osaleda Moskvas 9. mai paraadil;

- Lloyd Austin: Ukrainast on saanud sõja-asjanduse labor;

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis

Esimesi ründedroone märgati Moskva kohal juba neljapäeva, 7. mai õhtul. Vene tsiviillennunduse amet Rosaviatsija kehtestas Moskva Vnukovo ja Domodedovo lennujaamas lennupiirangud.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reede varahommikul, et Vene õhutõrje on kahjutuks teinud 20 linna suunas lennanud Ukraina ründedrooni.

Russia: Explosions in Dubna in Moscow region, 115km north of the Kremlin.

Dubna is home to the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) and other facilities involved in nuclear physics, aerospace, and satellite communications. pic.twitter.com/wfdJT70Yg3 — Igor Sushko (@igorsushko) May 8, 2026

Samaaegselt tabasid Ukraina õhurünnakud ka Jaroslavli naftatöötlemistehast Jaroslavnefteorgsintez, kus puhkes tulekahju ning Doni-äärses Rostovis asuvat tehast.

Jaroslavlis rafineerimistehases, mis on üks Venemaa põhjaosa suurimaid naftatöötlemistehaseid, puhkes rünnaku järel tulekahju, vahendas väljaanne The Kyiv Independent. Veebis levis video rafineerimistehasest tõusvast suitsust.

Pärast öösel toimunud plahvatusi puhkes tulekahju ka Rostovis, kus kohalikud elanikud teatasid rünnakust põllumajandusseadmeid tootvale Rostovagropromzaptšasti tehasele. Linna erinevates osades oli kuulda sireene ja aktiveeriti õhutõrjesüsteemid. Venemaa võimud pole rünnaku tagajärgede kohta ametlikku teavet andnud.

More explosions have been recorded in Rostov. Russian air defense also is reportedly active "successfully" intercepting Rostov. https://t.co/u501oxtUSH pic.twitter.com/fAdi5WK1Fm — raging545 (@raging545) May 7, 2026

Keskööl pidi hakkama kehtima Venemaa väljakuulutatud relvarahu, mis peaks kestma kuni 10. maini. Kuid Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski 6. maiks väljakuulutatud relvarahu ei austanud Venemaa, mis ründas droonide ja rakettidega Dnipro, Zaporižžja, Harkivi ja Krõvõi Rihi oblastit ja teisi Ukraina piirkondi tappes ja haavates palju inimesi.

Zelenski: me ei soovita kellelgi minna Moskvasse 9. mai paraadile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina ei soovita teiste riikide esindajatel 9. mai paraadi ajal Moskvat külastada.

"Oleme saanud ka mõnelt Venemaale lähedal seisvalt riigilt palveid, et nende esindajad kavatsevad Moskvas viibida. Kummaline palve... nendel päevadel. Me ei soovita seda," ütles Zelenski reede õhtul tehtud pöördumises.

President kommenteeris ka Venemaa avaldusi võimaliku vahurahu kohta 9. maiks. Tema sõnul pakkus Ukraina Venemaale relvarahu alates 6. maist, kuid sai vastuseks Venemaa uued õhulöögid ja ähvardused.

"Nad tahavad Ukrainalt luba oma paraadi korraldamiseks, et nad saaksid kord aastas turvaliselt tunniks ajaks väljakule minna ja seejärel meie rahva tapmise ja sõja juurde tagasi pöörduda," tõdes Ukraina riigipea.

Lloyd Austin: Ukrainast on saanud sõja-asjanduse labor

Ukrainast on saanud omamoodi moodsa sõjapidamise labor ja tema innovatsioonitsükkel rindejoonel on kaks nädalat, ütles USA endine kaitseminister Lloyd Austin neljapäeval väljaandele Financial Times.

"Selliste riikide jaoks nagu Ukraina on innovatsioonitsükkel kaks nädalat. Kui nad võtavad kasutusele uue tehnoloogia ja rakendavad seda lahinguväljal, siis suudavad nad seda mõne nädala jooksul uutele väljakutsetele kohandada. See on tõesti tohutu labor," rääkis Pentagoni endine juht.

Austini sõnul on Venemaa peetav sõda Ukraina vastu muutnud tänapäevast nägemust sõjapidamisest. Droonidest on saanud uute sõdade üks peamisi elemente. Odavad mehitamata õhusõidukid võimaldavad väiksematel armeedel neutraliseerida suurema vaenlase eelise.

Samal ajal on Ukraina näidanud droonide tõhusat kasutamist mitte ainult kaitses, vaid ka rünnakutes Venemaa infrastruktuuri ja majanduse vastu. See hõlmab näiteks lööke naftatööstuse rajatistele.

Eraldi märkis Austin, et praegu tekitab Ukraina vaenlasele rohkem kaotusi, kui Venemaa suudab korvata.

Pentagoni endine juht rääkis ka robotsüsteemide kasutamisest Ukrainas. Eelkõige mainis Austin juhtumit, kus Vene sõdurid kaotasid oma positsiooni alistudes robotitele.

Austini hinnangul pole USA ja NATO samal ajal veel täielikult valmis sellises ulatuses droonisõjaks, mida on täheldatud Ukrainas. Eksministri sõnul on lääneriigid sunnitud looma mitmetasandilise kaitse odavate mehitamata õhusõidukite vastu.

Austin rõhutas, et Euroopa riigid peaksid võtma Venemaalt lähtuvat ohtu tõsiselt ja oma kaitsevõimet arendama.

Endine minister hoiatas, et kui Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit piisavalt ei heidutata, siis võib ta otsustada rünnata mõnda lihtsamat sihtmärki.