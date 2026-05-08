X!

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis

Välismaa
Põleng Jaroslavli naftatöötlemistehases.
Põleng Jaroslavli naftatöötlemistehases. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu reedet õhurünnaku Moskvale ning tehastele Jaroslavlis ja Doni-äärses Rostovis. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina ei soovita teiste riikide esindajatel 9. mai paraadi ajal Moskvat külastada.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 8. mail kell 6.00:

- Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis ;

- Zelenski: me ei soovita kellelgi osaleda Moskvas 9. mai paraadil;

- Lloyd Austin: Ukrainast on saanud sõja-asjanduse labor;

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis 

Esimesi ründedroone märgati Moskva kohal juba neljapäeva, 7. mai õhtul. Vene tsiviillennunduse amet Rosaviatsija kehtestas Moskva Vnukovo ja Domodedovo lennujaamas lennupiirangud.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reede varahommikul, et Vene õhutõrje on kahjutuks teinud 20 linna suunas lennanud Ukraina ründedrooni.

Samaaegselt tabasid Ukraina õhurünnakud ka Jaroslavli naftatöötlemistehast Jaroslavnefteorgsintez, kus puhkes tulekahju ning Doni-äärses Rostovis asuvat tehast.

Jaroslavlis rafineerimistehases, mis on üks Venemaa põhjaosa suurimaid naftatöötlemistehaseid, puhkes rünnaku järel tulekahju, vahendas väljaanne The Kyiv Independent. Veebis levis video rafineerimistehasest tõusvast suitsust.

Pärast öösel toimunud plahvatusi puhkes tulekahju ka Rostovis, kus kohalikud elanikud teatasid rünnakust põllumajandusseadmeid tootvale Rostovagropromzaptšasti tehasele. Linna erinevates osades oli kuulda sireene ja aktiveeriti õhutõrjesüsteemid. Venemaa võimud pole rünnaku tagajärgede kohta ametlikku teavet andnud.

Keskööl pidi hakkama kehtima Venemaa väljakuulutatud relvarahu, mis peaks kestma kuni 10. maini. Kuid Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski 6. maiks väljakuulutatud relvarahu ei austanud Venemaa, mis ründas droonide ja rakettidega Dnipro, Zaporižžja, Harkivi ja Krõvõi Rihi oblastit ja teisi Ukraina piirkondi tappes ja haavates palju inimesi.

Zelenski: me ei soovita kellelgi minna Moskvasse 9. mai paraadile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina ei soovita teiste riikide esindajatel 9. mai paraadi ajal Moskvat külastada.

"Oleme saanud ka mõnelt Venemaale lähedal seisvalt riigilt palveid, et nende esindajad kavatsevad Moskvas viibida. Kummaline palve... nendel päevadel. Me ei soovita seda," ütles Zelenski reede õhtul tehtud pöördumises.

President kommenteeris ka Venemaa avaldusi võimaliku vahurahu kohta 9. maiks. Tema sõnul pakkus Ukraina Venemaale relvarahu alates 6. maist, kuid sai vastuseks Venemaa uued õhulöögid ja ähvardused.

"Nad tahavad Ukrainalt luba oma paraadi korraldamiseks, et nad saaksid kord aastas turvaliselt tunniks ajaks väljakule minna ja seejärel meie rahva tapmise ja sõja juurde tagasi pöörduda," tõdes Ukraina riigipea.

Lloyd Austin: Ukrainast on saanud sõja-asjanduse labor

Ukrainast on saanud omamoodi moodsa sõjapidamise labor ja tema innovatsioonitsükkel rindejoonel on kaks nädalat, ütles USA endine kaitseminister Lloyd Austin neljapäeval väljaandele Financial Times.

"Selliste riikide jaoks nagu Ukraina on innovatsioonitsükkel kaks nädalat. Kui nad võtavad kasutusele uue tehnoloogia ja rakendavad seda lahinguväljal, siis suudavad nad seda mõne nädala jooksul uutele väljakutsetele kohandada. See on tõesti tohutu labor," rääkis Pentagoni endine juht.

Austini sõnul on Venemaa peetav sõda Ukraina vastu muutnud tänapäevast nägemust sõjapidamisest. Droonidest on saanud uute sõdade üks peamisi elemente. Odavad mehitamata õhusõidukid võimaldavad väiksematel armeedel neutraliseerida suurema vaenlase eelise.

Samal ajal on Ukraina näidanud droonide tõhusat kasutamist mitte ainult kaitses, vaid ka rünnakutes Venemaa infrastruktuuri ja majanduse vastu. See hõlmab näiteks lööke naftatööstuse rajatistele.

Eraldi märkis Austin, et praegu tekitab Ukraina vaenlasele rohkem kaotusi, kui Venemaa suudab korvata.

Pentagoni endine juht rääkis ka robotsüsteemide kasutamisest Ukrainas. Eelkõige mainis Austin juhtumit, kus Vene sõdurid kaotasid oma positsiooni alistudes robotitele.

Austini hinnangul pole USA ja NATO samal ajal veel täielikult valmis sellises ulatuses droonisõjaks, mida on täheldatud Ukrainas. Eksministri sõnul on lääneriigid sunnitud looma mitmetasandilise kaitse odavate mehitamata õhusõidukite vastu.

Austin rõhutas, et Euroopa riigid peaksid võtma Venemaalt lähtuvat ohtu tõsiselt ja oma kaitsevõimet arendama.

Endine minister hoiatas, et kui Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit piisavalt ei heidutata, siis võib ta otsustada rünnata mõnda lihtsamat sihtmärki.

 

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, LIGA.net, RBK-Ukraina, BNS

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:50

Narva alustas värbamiskampaaniat 175 haridustöötaja leidmiseks

06:33

USA ja Iraan pidasid tulevahetust, kuid Trumpi sõnul on vaherahu endiselt jõus

05:58

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis

04:33

FT: EL valmistub võimalikeks kõnelusteks Putiniga Ukraina sõja üle

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Tamme koduklubi on Rumeenia kõrgliigasse naasmisest ühe sammu kaugusel

07.05

Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

07.05

ETV spordisaade, 7. mai

07.05

Jüri Luik: NATO heidutusjõud ei ole nõrgenenud

07.05

Hendrik Eelmäe: meie rünnak jäi ümmarguseks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.05

Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais Uuendatud

07.05

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni Uuendatud

07.05

HTM-i osakonnajuht: Tartu rahu võib mõjuda osale elanikkonnast keeruliselt

07.05

Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahtirullimise ürituse

07.05

Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

07.05

Venemaa lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja

07.05

Läänemets: SDE-ga pole Kaljulaidi kandidatuuri teemal räägitud

07.05

Tartu linn tõstab bussipiletite hinda

07.05

Rheinmetall plaanib alustada tiibrakettide tootmist juba tänavu

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

ilmateade

loe: sport

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Tamme koduklubi on Rumeenia kõrgliigasse naasmisest ühe sammu kaugusel

07.05

Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

07.05

ETV spordisaade, 7. mai

loe: kultuur

07.05

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

07.05

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

07.05

Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

07.05

Pildid: Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

loe: eeter

07.05

Allan Vainola: uuele plaadile on kokku pandud kogu bändi positiivne essents

07.05

Kokkav Roosa Pipar: suutsime krõmpsuva naadisalatiga ka meeste meelt muuta

07.05

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

07.05

Andrus Kivirähk: eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas

Raadiouudised

07.05

Päevakaja (07.05.2026 18:00:00)

07.05

Ida-Virumaal on droonilennutajad hädas GPS-signaali segajatega

07.05

Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevaliini ligi nädalapikkune seisak sai läbi

07.05

Pärnu muudab parkimiskorda

07.05

Väikekoolide elus hoidmine nõuab omavalitsustelt pingutust ja loovust

07.05

Michali sõnul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat

07.05

Raadiouudised (07.05.2026 15:00:00)

07.05

Perelepitusmenetlusi oli mullu veidi üle tuhande

07.05

Trump: Iraan tahab kokkuleppele jõuda

07.05

Vallavanema sõnul pole laskemoonatehas Lüganuse jaoks mingi eriline asi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo