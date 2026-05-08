USA hakkab tühistama alimendivõlglaste passe

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeeriumi (HHS) andmetel kohaldatakse programmi esialgu umbes 2700 inimesele, kelle võlgnevused ületavad 100 000 dollarit. Seejärel laiendatakse mehhanismi kõigile vanematele, kes võlgnevad rohkem kui 2500 dollarit – see on 1996. aasta föderaalseadusega kehtestatud piirmäär, mida pole pikka aga suures osas jõustatud, teatas uudisteagentuur Associated Press (AP).

HHS kogub praegu andmeid riigiasutustelt, seega pole teada, kui palju on selliseid kodanikke, kelle alimentide võlg on kehtestatud piirmäärast suurem. Ministeerium eeldab, et see võib hõlmata tuhandeid USA passi omanikke, märkis AP.

Riigidepartemangu konsulaarküsimuste abiriigisekretär Maura Namdar teatas, et eesmärk laiendada programmi üle 2500 dollarilistele võlglastele on tõhustada alimentide sissenõudmist.

"See programm on osutunud tõhusaks: pärast võla tasumist saavad kodanikud taas nautida USA passi omamise privileegi," märkis Namdar.

Kuni selle nädalani kohaldati karistust ainult neile, kes esitasid taotluse oma passi uuendamiseks. Uue poliitika kohaselt teavitab HHS välisministeeriumi kõigist üle 2500 dollari suurustest võlgnevustest ja sellesse gruppi kuuluvate passiga vanemate dokumendid tühistatakse, teatas ministeerium.

Pärast seda, kui AP teatas 10. veebruaril programmi laiendamisest üle 2500 dollari suures võlaga aimendivõlglastele, teatas ministeerium, et sajad vanemad on pärast uudise ilmumist, et välisministeerium hakkab passe ennetavalt tühistama, rakendanud meetmeid ja lahendanud oma võlgnevused riigiasutustega.

"Kuigi me ei saa kõigil neil juhtudel põhjuslikku seost kinnitada, rakendame seda meedet just selleks, et sundida neid vanemaid tegema õiget asja oma laste ja USA seaduste suhtes," teatas ministeerium. Juba enne poliitika laiendamist väitis ministeerium, et programm on olnud "võimas tööriist", mis paneb vanemaid oma võlgnevusi tasuma.

Ministeeriumi teatel on alates programmi käivitamisest 1998. aastal osariigid kogunud umbes 657 miljonit dollarit võlgnevusi, sealhulgas enam kui 156 miljonit dollarit enam kui 24 000 individuaalse ühekordse maksena viimase viie aasta jooksul.

USA kodanikel on passi vaja eelkõige välismaal reisimiseks.

Neile, kelle pass programmi raames kehtetuks tunnistatakse, teatatakse, et nad ei saa oma dokumente reisimiseks kasutada ja peavad taotlema uut passi, kui nende võlgnevuste tasumine on kinnitust leidnud.

Passiomanik, kes viibib kehtetuks tunnistamise ajal välismaal, peab külastama USA saatkonda või konsulaati, et saada erakorraline reisidokument, mis võimaldab tal Ameerika Ühendriikidesse naasta.