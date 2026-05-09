Kremli nõunik Juri Ušakov ütles laupäeval, et relvarahu Ukrainaga kestab kolm päeva, mitte kauem, kommenteerides USA presidendi Donald Trumpi öeldut, et ta loodab, et relvarahu pikendatakse.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 9. mail kell 15.15:

- mõlemapoolne sõjategevus enne relvarahu kehtima hakkamist;

- Kreml: relvarahu ei kesta kolmest päevast kauem;

- Ukrainlased tervitasid relvarahu;

- Sõrski: Venemaa on koondanud Pokrovski suunale 106 000 võitlejat;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit;

- Putin saabus paraadiks Punasele väljakule.

Mõlemapoolne sõjategevus enne relvarahu kehtima hakkamist

Venemaa kaitseministeerium teatas, et reede viimase nelja tunni jooksul kella 20.00-st südaööni tulistati alla 44 Ukraina drooni kaheksa Venemaa piirkonna kohal.

Ministeerium väidab, et droonid tulistati alla Brjanski, Belgorodi, Kurski, Kaluga, Orjoli, Tula, Lipetski ja Rjazani oblasti, samuti Aasovi mere kohal.

Hilisõhtul teatasid Venemaa ja Ukraina Telegrami kanalid droonirünnakust Venemaa mereväebaasile Kaspijskis Dagestanis.

Venemaa monitooringukanalid annavad jätkuvalt teada Ukraina droonidest Venemaa eri piirkondade kohal. Hiljutised teated on keskendunud eelkõige Rjazani oblastile ja Krasnodari kraile.

Lisaks teatas Rosaviatsija kohaliku aja järgi umbes kell 1.00 Pihkva lennujaama sulgemisest. Mõni minut enne südaööd kohaliku aja järgi teatas Telegrami kanal "Pepel-Belgorod", et Belgorodi osas oli elekter kadunud, arvatavasti Južnaja alajaama tabanud droonirünnaku tõttu.

Ukraina õhuvägi teatas, et Venemaa lasi öösel Ukraina suunas 43 drooni, millest Ukraina õhutõrje tulistas alla 34. Pole selge, kas Vene droonid lasti õhku enne või pärast südaööd.

Kell üks öösel anti Ukraina Zaporižžja oblastis välja hoiatus Venemaa droonirünnaku ohu kohta.

USA president Donald Trump, Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Venemaa juhi Vladimir Putini esindajad kuulutasid välja kolmepäevase relvarahu reedeks, 9.–11. maiks, kuid keegi neist ei täpsustanud, millal see jõustub.

Kreml: relvarahu ei kesta kolmest päevast kauem

Kremli nõunik Juri Ušakov ütles laupäeval, et relvarahu Ukrainaga kestab kolm päeva, mitte kauem, kommenteerides USA presidendi Donald Trumpi öeldut, et ta loodab, et relvarahu pikendatakse.

Kreml märkis ka, et kuigi USA kiirustab takka, et Venemaa ja Ukraina sõlmiksid rahulepingu ja lõpetaksid sõja, siis igasugusest kokkuleppest ollakse praegu veel väga kaugel, sest läbirääkimised on väga keerulised ja praegu põhimõtteliselt pausil.

"On arusaadav, et USA tahab kiirustada," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ukrainlased tervitasid relvarahu

Ukraina õhujõud ütlesid, et kogu rohkem kui 1000-kilomeetrise rindejoone ulatuses on nad tuvastanud mõne drooni, kuid samas pole olnud põhjust anda õhuhäiret rakettide tõttu.

"Ühelt poolt on see väga hea, sest ausalt öeldes on unetud ööd muutunud väsitavaks," ütles Katerõna Kizev, kes pages Hersonist Kesk-Ukrainas asuvasse Tšerkassõ linna.

"Vähemalt saab nüüd mõne päeva magada rahus ja ilma rünnakuteta," lisas ta.

Sõrski: Venemaa on koondanud Pokrovski suunale 106 000 võitlejat

Venemaa on hoogustanud ründetegevust peaaegu kogu rinde ulatuses, kõige pingelisem on praegu Pokrovski suunal, kuhu on koondatud umbes 106 000 võitlejat, kirjutas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski reedel Telegramis.

Vaenlase aktiivsus püsib kõrge ka Otšeretõne, Oleksandrijivka, Kupjanski ja Kostjantõnivka suunal, samuti Venemaaga piirnevatel aladel, lisas ta.

"Olukord kontaktjoonel on endiselt raske. Vaenlane on hoogustanud pealetungi praktiliselt kogu rindel ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu Vene agressor on koondanud umbes 106 000 sõjaväelast," kirjutas Sõrski.

Ülemjuhataja sõnul segavad Ukraina kaitseväe üksused vaenlase plaane, hoiavad kindlalt oma ridu ja soodsate olude korral viivad läbi ka oma aktiivseid operatsioone.

"Vaatamata pidevale vaenlase survele jätkavad Ukraina võitlejad missioonide täitmist ka Venemaa territooriumil, meie kohalolek Kurski oblastis jätkub," lisas Sõrski.

"Edu võti peitub just aktiivses kaitses ja initsiatiivis lahinguväljal. See võimaldab vaenlast kurnata, positsioone taastada ja talle maksimaalseid kaotusi tekitada. Vene armee kaotab iga päev vähemalt 1000 sõjaväelast langenute ja haavatutena. Rõhutasin seda Ukraina relvajõudude tegevuse tulemuste teemalisel koosolekul 2026. aasta aprillis."

Sõrski kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi- ja droonisurvet agressorriigile.

"Prioriteetseteks sihtmärkideks on endiselt naftatöötlemis- ja kütusetranspordi rajatised, spetsiaalsete kemikaalide ja püssirohu tootmine ning muud Venemaa sõjatööstuskompleksi ettevõtted. Ainuüksi aprillis tagasid süvarünnakuüksused 84 sihtmärki sügaval vaenlase territooriumil," ütles ta.

"See on Ukraina kaitsejõudude kõigi komponentide vahelise kvaliteetse koordineerimise ja ühistegevuse tulemus."

"Pöörame erilist tähelepanu mobilisatsiooni- ja värbamisküsimustele. Töötame Ukraina presidendi algatuse elluviimise kallal, mis puudutab armee järkjärgulist üleminekut mobilisatsioonipõhiselt mudelilt lepingulisele. Pärast kohtumist seadsin ülesandeks koostada peastaabi konkreetsed ettepanekud lepingulise teenistuse uute vormide kohta," ütles Sõrski.

Tema sõnul on juba välja töötatud ja allkirjastatud ka juhend sõjaväelaste kohustuslikuks asendamiseks ründepositsioonidel – hiljemalt kahe kuu möödudes lähetusest, millele lisandub üks kuu rotatsiooniks.

"Tänan Ukraina võitlejaid nende vastupidavuse, professionaalsuse ja julguse eest. Töötame õlg õla kõrval oma ühise eesmärgi, Ukraina võidu nimel," kirjutas Sõrski Telegramis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 340 270 (+1080);

- tankid 11 920 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 541 (+3);

- suurtükisüsteemid 41 712 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1780 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1371 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1351 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 281 208 (+1479);

- tiibraketid 4585 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 95 252 (+373);

- eritehnika 4173 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Putin saabus paraadiks Punasele väljakule

Venemaa president Vladimir Putin saabus laupäeva hommikul Punasele väljakule, kus algab võidupüha tähistav sõjaväeparaad, vahendas BBC.

Oma kõnes käsitles Putin pikalt ajalugu ja väitis taas, et Venemaa võidab sõja Ukraina vastu, mida ta, nagu ikka, nimetas spetsiaalseks sõjaliseks operatsiooniks. Suhteliselt lühikeses kõnes väitis Putin taas, et Venemaaga ei sõdi mitte ainult Ukraina, vaid kogu NATO blokk.

Koos temaga jälgivad sõjaväe möödumist Valgevene president Aleksandr Lukašenko, Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev ja Usbekistani president Šavkat Mirzijojev.

Vene meedia teatel katkes vahetult enne paraadi algust Moskvas mobiilse interneti teenus.

Pärast Putini kõnet näidati Punasel väljakul sõjavarustuse asemel mitut videot, mis kirjeldasid Venemaa sõjavarustust mehitamata õhusõidukitest sõjalaevade ja tuumarakettideni.

Pärast seda marssisid Vene väed üle Punase väljaku. Paraadil osales ka Põhja-Korea vägede kolonn. Sõjaväeparaad lõppes sõjalennukite ülelennuga.