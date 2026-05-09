Venemaa ja Ukraina relvarahu esimestel tundidel rünnakutest teateid ei ole

Venemaa kaitseministeerium teatas öösel, et südaööks oli Venemaal alla tulistatud Ukraina 44 drooni. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski teatas reedel enne relvarahu kehtima hakkamist, et Venemaa on koondanud Pokrovski suunale 106 000 võitlejat.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et reede viimase nelja tunni jooksul kella 20.00-st südaööni tulistati alla 44 Ukraina drooni kaheksa Venemaa piirkonna kohal.

Ministeerium väidab, et droonid tulistati alla Brjanski, Belgorodi, Kurski, Kaluga, Orjoli, Tula, Lipetski ja Rjazani oblasti, samuti Aasovi mere kohal.

Hilisõhtul teatasid Venemaa ja Ukraina Telegrami kanalid droonirünnakust Venemaa mereväebaasile Kaspijskis Dagestanis.

Venemaa monitooringukanalid annavad jätkuvalt teada Ukraina droonidest Venemaa eri piirkondade kohal. Hiljutised teated on keskendunud eelkõige Rjazani oblastile ja Krasnodari kraile.

Lisaks teatas Rosaviatsija kohaliku aja järgi umbes kell 1.00 Pihkva lennujaama sulgemisest. Mõni minut enne südaööd kohaliku aja järgi teatas Telegrami kanal "Pepel-Belgorod", et Belgorodi osas oli elekter kadunud, arvatavasti Južnaja alajaama tabanud droonirünnaku tõttu.

Kell üks öösel anti Ukraina Zaporižžja oblastis välja hoiatus Venemaa droonirünnaku ohu kohta.

USA president Donald Trump, Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Venemaa juhi Vladimir Putini esindajad kuulutasid välja kolmepäevase relvarahu reedeks, 9.–11. maiks, kuid keegi neist ei täpsustanud, millal see jõustub.

Sõrski: Venemaa on koondanud Pokrovski suunale 106 000 võitlejat

Venemaa on hoogustanud ründetegevust peaaegu kogu rinde ulatuses, kõige pingelisem on praegu Pokrovski suunal, kuhu on koondatud umbes 106 000 võitlejat, kirjutas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski reedel Telegramis.

Vaenlase aktiivsus püsib kõrge ka Otšeretõne, Oleksandrijivka, Kupjanski ja Kostjantõnivka suunal, samuti Venemaaga piirnevatel aladel, lisas ta.

"Olukord kontaktjoonel on endiselt raske. Vaenlane on hoogustanud pealetungi praktiliselt kogu rindel ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu Vene agressor on koondanud umbes 106 000 sõjaväelast," kirjutas Sõrski.

Ülemjuhataja sõnul segavad Ukraina kaitseväe üksused vaenlase plaane, hoiavad kindlalt oma ridu ja soodsate olude korral viivad läbi ka oma aktiivseid operatsioone.

"Vaatamata pidevale vaenlase survele jätkavad Ukraina võitlejad missioonide täitmist ka Venemaa territooriumil, meie kohalolek Kurski oblastis jätkub," lisas Sõrski.

"Edu võti peitub just aktiivses kaitses ja initsiatiivis lahinguväljal. See võimaldab vaenlast kurnata, positsioone taastada ja talle maksimaalseid kaotusi tekitada. Vene armee kaotab iga päev vähemalt 1000 sõjaväelast langenute ja haavatutena. Rõhutasin seda Ukraina relvajõudude tegevuse tulemuste teemalisel koosolekul 2026. aasta aprillis."

Sõrski kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi- ja droonisurvet agressorriigile.

"Prioriteetseteks sihtmärkideks on endiselt naftatöötlemis- ja kütusetranspordi rajatised, spetsiaalsete kemikaalide ja püssirohu tootmine ning muud Venemaa sõjatööstuskompleksi ettevõtted. Ainuüksi aprillis tagasid süvarünnakuüksused 84 sihtmärki sügaval vaenlase territooriumil," ütles ta.

"See on Ukraina kaitsejõudude kõigi komponentide vahelise kvaliteetse koordineerimise ja ühistegevuse tulemus."

"Pöörame erilist tähelepanu mobilisatsiooni- ja värbamisküsimustele. Töötame Ukraina presidendi algatuse elluviimise kallal, mis puudutab armee järkjärgulist üleminekut mobilisatsioonipõhiselt mudelilt lepingulisele. Pärast kohtumist seadsin ülesandeks koostada peastaabi konkreetsed ettepanekud lepingulise teenistuse uute vormide kohta," ütles Sõrski.

Tema sõnul on juba välja töötatud ja allkirjastatud ka juhend sõjaväelaste kohustuslikuks asendamiseks ründepositsioonidel – hiljemalt kahe kuu möödudes lähetusest, millele lisandub üks kuu rotatsiooniks.

"Tänan Ukraina võitlejaid nende vastupidavuse, professionaalsuse ja julguse eest. Töötame õlg õla kõrval oma ühise eesmärgi, Ukraina võidu nimel," kirjutas Sõrski Telegramis.