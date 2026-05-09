X!

Venemaa ja Ukraina relvarahu esimestel tundidel rünnakutest teateid ei ole

Välismaa
Volodõmõr Zelenski Ukraina sõduritega Oleksandrivskõis.
Volodõmõr Zelenski Ukraina sõduritega Oleksandrivskõis. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
Välismaa

Venemaa kaitseministeerium teatas öösel, et südaööks oli Venemaal alla tulistatud Ukraina 44 drooni. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski teatas reedel enne relvarahu kehtima hakkamist, et Venemaa on koondanud Pokrovski suunale 106 000 võitlejat.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et reede viimase nelja tunni jooksul kella 20.00-st südaööni tulistati alla 44 Ukraina drooni kaheksa Venemaa piirkonna kohal.

Ministeerium väidab, et droonid tulistati alla Brjanski, Belgorodi, Kurski, Kaluga, Orjoli, Tula, Lipetski ja Rjazani oblasti, samuti Aasovi mere kohal.

Hilisõhtul teatasid Venemaa ja Ukraina Telegrami kanalid droonirünnakust Venemaa mereväebaasile Kaspijskis Dagestanis.

Venemaa monitooringukanalid annavad jätkuvalt teada Ukraina droonidest Venemaa eri piirkondade kohal. Hiljutised teated on keskendunud eelkõige Rjazani oblastile ja Krasnodari kraile.

Lisaks teatas Rosaviatsija kohaliku aja järgi umbes kell 1.00 Pihkva lennujaama sulgemisest. Mõni minut enne südaööd kohaliku aja järgi teatas Telegrami kanal "Pepel-Belgorod", et Belgorodi osas oli elekter kadunud, arvatavasti Južnaja alajaama tabanud droonirünnaku tõttu.

Kell üks öösel anti Ukraina Zaporižžja oblastis välja hoiatus Venemaa droonirünnaku ohu kohta.

USA president Donald Trump, Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Venemaa juhi Vladimir Putini esindajad kuulutasid välja kolmepäevase relvarahu reedeks, 9.–11. maiks, kuid keegi neist ei täpsustanud, millal see jõustub.

Sõrski: Venemaa on koondanud Pokrovski suunale 106 000 võitlejat

Venemaa on hoogustanud ründetegevust peaaegu kogu rinde ulatuses, kõige pingelisem on praegu Pokrovski suunal, kuhu on koondatud umbes 106 000 võitlejat, kirjutas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski reedel Telegramis.

Vaenlase aktiivsus püsib kõrge ka Otšeretõne, Oleksandrijivka, Kupjanski ja Kostjantõnivka suunal, samuti Venemaaga piirnevatel aladel, lisas ta.

"Olukord kontaktjoonel on endiselt raske. Vaenlane on hoogustanud pealetungi praktiliselt kogu rindel ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu Vene agressor on koondanud umbes 106 000 sõjaväelast," kirjutas Sõrski.

Ülemjuhataja sõnul segavad Ukraina kaitseväe üksused vaenlase plaane, hoiavad kindlalt oma ridu ja soodsate olude korral viivad läbi ka oma aktiivseid operatsioone.

"Vaatamata pidevale vaenlase survele jätkavad Ukraina võitlejad missioonide täitmist ka Venemaa territooriumil, meie kohalolek Kurski oblastis jätkub," lisas Sõrski.

"Edu võti peitub just aktiivses kaitses ja initsiatiivis lahinguväljal. See võimaldab vaenlast kurnata, positsioone taastada ja talle maksimaalseid kaotusi tekitada. Vene armee kaotab iga päev vähemalt 1000 sõjaväelast langenute ja haavatutena. Rõhutasin seda Ukraina relvajõudude tegevuse tulemuste teemalisel koosolekul 2026. aasta aprillis."

Sõrski kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi- ja droonisurvet agressorriigile.

"Prioriteetseteks sihtmärkideks on endiselt naftatöötlemis- ja kütusetranspordi rajatised, spetsiaalsete kemikaalide ja püssirohu tootmine ning muud Venemaa sõjatööstuskompleksi ettevõtted. Ainuüksi aprillis tagasid süvarünnakuüksused 84 sihtmärki sügaval vaenlase territooriumil," ütles ta.

"See on Ukraina kaitsejõudude kõigi komponentide vahelise kvaliteetse koordineerimise ja ühistegevuse tulemus."

"Pöörame erilist tähelepanu mobilisatsiooni- ja värbamisküsimustele. Töötame Ukraina presidendi algatuse elluviimise kallal, mis puudutab armee järkjärgulist üleminekut mobilisatsioonipõhiselt mudelilt lepingulisele. Pärast kohtumist seadsin ülesandeks koostada peastaabi konkreetsed ettepanekud lepingulise teenistuse uute vormide kohta," ütles Sõrski.

Tema sõnul on juba välja töötatud ja allkirjastatud ka juhend sõjaväelaste kohustuslikuks asendamiseks ründepositsioonidel – hiljemalt kahe kuu möödudes lähetusest, millele lisandub üks kuu rotatsiooniks.

"Tänan Ukraina võitlejaid nende vastupidavuse, professionaalsuse ja julguse eest. Töötame õlg õla kõrval oma ühise eesmärgi, Ukraina võidu nimel," kirjutas Sõrski Telegramis.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:00

Venemaa ja Ukraina relvarahu esimestel tundidel rünnakutest teateid ei ole

06:44

Villmann: tegime tarbijakaitse ametile kampaania ainult tehisaru kasutades

06:37

Paberil ilmuvate ajalehtede tulevik on Omniva erastamise taustal selgusetu

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Serviti kapten: klubi teeb väga kõva tööd, et seda punti koos hoida

08.05

Narkokurjategijate tabamisel said viga kolm kiirreageerijat ja üks liikleja

08.05

ETV spordisaade, 8. mai

08.05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

08.05

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.05

Sõja 1535. päev: Ukraina ründas Moskvat ja tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis Uuendatud

08.05

Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

08.05

Trump teatas kolmepäevasest relvarahust Venemaa ja Ukraina sõjas

08.05

Norra ettevõtted plaanivad Pärnumaale miljardieurost vesinikutehast Uuendatud

08.05

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

08.05

Narkokurjategijate tabamisel said viga kolm kiirreageerijat ja üks liikleja

08.05

Droonirünnakud halvasid Venemaa lõunaosas lennuliikluse

08.05

Galerii: aasta ema tiitli sai kuue lapse ema Elin Filin-Emajõe

08.05

USA hakkab tühistama alimendivõlglaste passe

08.05

Kinnisvaraarendaja Mainor Ülemiste läheb töötukassa vastu kohtusse

ilmateade

loe: sport

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Serviti kapten: klubi teeb väga kõva tööd, et seda punti koos hoida

08.05

ETV spordisaade, 8. mai

loe: kultuur

08.05

Merike Estna: minu jaoks on maal kõige rohkem elus just siis, kui ta sünnib

08.05

Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

08.05

Uue muusika reede: Kermo Murel, Daniel Levi, Charli XCX, Little Simz

loe: eeter

08.05

Toidublogija Aston Randen: datli carpaccio on emadepäevaks hõrk amps

08.05

Kahenädalane vasikas, sinine küülik ja kääbuskukk kutsuvad lapsi laadale

08.05

Algasid spioonidraama "Reetur" viimase hooaja võtted

08.05

Veebikaamera ees kasvav nunnu koerapere võlub eestlaste südameid

Raadiouudised

08.05

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

08.05

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

08.05

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

08.05

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

08.05

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

08.05

Raadiouudised (08.05.2026 15:00:00)

08.05

Bulgaaria uus valitsusjuht lubab lõpetada oligarhide võimu

08.05

Varjendite projekteerimisjuhis valmib ilmselt alles aasta lõpuks

08.05

Mesinikud ei saa kätte eurotoetusi

08.05

Laupäev tuleb päikesepaisteline

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo