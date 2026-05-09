Galerii: Euroopa päeva tähistamine Narvas
Narvas tähistati 9. mail as Euroopa päeva suure avaliku kontserdiga Raekoja platsil.
Kontserdi avas Narva linna sümfooniaorkester koos solistide Ott Leplandi ja Tanja Mihhailovaga.
Õhtu teisel pooles võtab lava üle NOËP. Euroopa päeva festivalialal toimuvad kontserdid, tantsuetendused, erinevate ametiasutuste väljapanekud koos perealaga.
Narvas saab külastada saab Ida-Viru tulevikumessi, mängida orienteerumismängu ja elada kaasa kohalike noortebändide kontserdile.
Toimetaja: Marko Tooming