Otse 13.15: riigikogu komisjon arutab poliitilise korruptsiooni ennetamist

Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis tuleb esmaspäeval arutusele poliitilise korruptsiooni ennetamine, riigikogu liikmete kuluhüvitiste kasutamine, Eesti Energia grupiga seonduvad kriminaalmenetlused, lobi energeetikavaldkonnas ja välistoetuste rakendamise läbipaistvus. Kell 13.15 algav istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.