Leedu toetas 40 teenistuja saatmist Hormuzi missioonile

Leedu riigikaitse nõukogu kiitis heaks kuni 40 sõjaväelase ja tsiviilteenistuja saatmise Hormuzi väina missioonile, et aidata tagada meresõidu turvalisust, teatas presidendikantselei otsusest esmaspäeval.

"Nõukogu kiitis heaks Leedu relvajõudude võimekuse (kuni 40 sõdurit ja riigikaitse tsiviilteenistujat) saatmise, et osaleda koos liitlastega rahvusvahelistel meresõidu turvalisuse operatsioonidel, mis tagavad vaba laevaliikluse Hormuzi väinas, ning tegi valitsusele ettepaneku algatada viivitamatult vastav muudatus seimi mandaadis rahvusvahelisteks operatsioonideks," teatas kantselei avalduses.

"Leedu on, võttes arvesse USA vajadusi, samuti valmis pakkuma logistilist tuge ning lubama kasutada oma sõjalist taristut," lisati teates.

Presidendi pressiesindaja Ridas Jasiulionis ütles, et otsuseni jõuti ametliku kohtumise asemel kirjaliku menetluse teel.

Nõukogu tegi otsuse pärast riigikaitseministeeriumi esitatud teabe hindamist Leedu panuse kohta piirkonna laevaliikluse vabaduse tagamisse.

Lõpliku otsuse Leedu vägede osalemise kohta rahvusvahelisel operatsioonil teeb seim.