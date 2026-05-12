Brüssel liigub üle-euroopalise laste ühismeediakeelu poole

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Autor/allikas: SCANPIX/Ludovic MARIN/AFP
Euroopa Liit töötab välja regulatsioone, et piirata sotsiaalmeedia ärimudeleid ning kaitsta lapsi ja noori, ütles teisipäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Kahjud, mida sotsiaalmeediaga kokkupuude lastele ja noortele põhjustab, ei ole juhuslikud, vaid "ärimudelite tulemus, mis käsitlevad meie laste tähelepanu kaubana", ütles von der Leyen Taanis Kopenhaagenis aset leidnud konverentsil, kus arutati laste kaitsmist tehisintellekti ajastul.

Ta lisas, et EL keskendub eeskätt TikTokile, X‑ile ning Meta teenustele, sealhulgas Instagramile ja Facebookile.

Rakendused ei täida omaendagi nõudeid

"Me võtame meetmeid TikToki vastu selle sõltuvust tekitava disaini, lõputu kerimise, automaatse esituse ja tõuketeavituste tõttu. Sama kehtib ka Meta kohta, sest me usume, et Instagram ja Facebook ei rakenda omaenda 13‑aastast miinimumvanuse nõuet," ütles ta.

Komisjon on samuti algatanud menetluse X‑i suhtes seoses selle tehisintellekti tööriista Grok kasutamisega naiste ja laste seksuaalsete kujutiste loomiseks.

Von der Leyen on juba varasemalt teatanud, et sotsiaalmeedia vanusepiiri tõstmine kogu Euroopa Liidus on päevakorral ning vastav ettepanek võib tulla juba sel suvel.

Ta andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks EL astuma alaealiste kaitsmiseks internetis, sealhulgas kaaluma võimalikku sotsiaalmeedia keeldu.

"Ekspertrühma järeldustest ette ruttamata usun, et peame kaaluma laste sotsiaalmeediasse lubamise edasilükkamist. Sõltuvalt tulemustest võime juba sel suvel esitada seaduseelnõu," ütles von der Leyen Kopenhaagenis.

Osa Euroopa riike tegutseb juba omal algatusel

Mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa, on juba omalt poolt algatanud samme sotsiaalmeedia vanusepiiri tõstmiseks 15 eluaastani või nõudnud lahendust, mis rakenduks kogu Euroopa Liidus.

Komisjoni president rõhutas, et EL saab õppida "teerajajalt" Austraaliast, mis on juba tõstnud sotsiaalmeedia miinimumvanuse 16 eluaastani.

Teatud vanuserühmade juurdepääsu piiramine sotsiaalmeediale sõltub "usaldusväärsest vanusekontrollist", sõnas von der Leyen, viidates hiljuti välja antud ELi vanusekontrolli rakendusele.

Vastav rakendus pälvis palju kriitikat tõsiste turvanõrkuste tõttu, kuid von der Leyen kinnitas Kopenhaagenis, et see "täidab kõik nõuded".

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters, AFP-BNS, Politico

