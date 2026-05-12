Sakala uueks peatoimetajaks saab Sigrid Koorep

Esmaspäevast, 18. maist asub Sakala peatoimetaja kohale Sigrid Koorep, kes on varem töötanud Sakala ajakirjanikuna: kirjutanud uudiseid ja majanduslugusid.

Peagi peatoimetaja ametisse astuv Sigrid Koorep rääkis, et see on talle toimetuses uus roll, aga Sakala on talle väga tuttav paik, kus ta on töötanud palju aastaid ajakirjanikuna ja toimetanud majanduskülge.

Selle aasta jaanuarist alates Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis kommunikatsioonijuhina töötanud Koorep naaseb Sakalasse oma sõnul suure lugupidamisega kolleegide ja lugejate vastu.

"Peatoimetajana tahan, et Sakala oleks Viljandimaa inimestele omane, aus ja asjalik. Et meie lood oleksid faktipõhised, eri pooli kuulavad ja inimestele vajalikud. Kohalik ajakirjandus peab olema inimlik, aga mitte hambutu. Ka kriitikal on oma koht, aga kohane ei ole olla üleolev," kõneles ta.

Koorep ütles, et Sakala peatoimetajaks saades on kindlasti üks eesmärk jõuda ka noorte lugejateni.

Sigrid Koorep on pärit Viljandimaalt Karksi-Nuiast. Ta on õppinud kommunikatsiooni nii Tartu kui ka Tallinna Ülikoolis.

Sakala eelmine peatoimetaja Hans Väre pani ameti maha aprilli lõpus.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

