Pentagon: sõda Iraani vastu on maksma läinud umbes 29 miljardit dollarit

Pentagon avalikustas 29. aprillil, et USA sõda Iraani vastu on maksma läinud umbes 25 miljardit dollarit umbes kahe kuu kulutuste ulatuses. Küsimusele, kas sõjaga seotud kulusid on teisipäevase seisuga ajakohastatud, vastas Pentagoni finantsjuht Jules Hurst III: "Ütluste andmise ajal oli see 25 miljardit dollarit. Kuid ühendstaap ja kontrolör vaatavad pidevalt hinnanguid üle ja nüüd arvame, et see on lähemal 29-le."

"See on tingitud seadmete remondi- ja asendamiskulude ajakohastatud andmetest ning ka üldistest tegevuskuludest, et inimesi operatsioonitandril hoida," lisas ta.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles seejärel, et uut infot kulutustest jagatakse siis, kui see on asjakohane ja vajalik. Eelnevalt oli temalt uuritud, millal jagatakse kongressiga ja esindajatekoja allkomisjoniga sõja kulude kohta ametlikumaid arvutusi.