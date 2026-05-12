X!

Tartu Baeri tänavalt leiti hoone lammutamise käigus vana õlletehase võlvkeldrid

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Tartu kesklinnas Baeri tänaval tulid hoone lammutamise käigus nähtavale kunagise õlletehase võlvkeldrid. Kinnistule plaanitakse rajada äripindadega kortermajad, kuhu jäävad alles ka ajaloolised rajatised.

Aastakümneid Baeri tänaval asunud kivimaja all peidus olnud õlletehase võlvkeldrid rajati 19. sajandi keskpaigas. Kuigi esialgu olid keldrid kondiitritest pere käes, siis sajandi lõpus tegutses seal juba õlletehas.

"1875. aastal läheb krunt Baertelsi perele ja siis on selge, et tegu on õllekeldritega. Õlle valmistamine Tartus oli lubatud kõigile, kes riigile makse maksid ja taasavatud Tartu ülikoolis pärast 1802. aastat oli tudengkonna näol ilmselgelt õlletarbija olemas," lausus TÜ kunstiajaloo nooremlektor Anu Ormisson-Lahe.

Kuna õlletarbijaid linnas jagus, oli Ormisson-Lahe sõnul sellel ajal Tartus veel vähemalt kuus õlletootjat.

"Mõdu tuli säilitada. õlut tuli säilitada, et see ei saanud ju kohe kõik kõrtsi ladudesse minna ja sellest, kui püssirohukelder meile Schrammi keldrina on tuntum, siis siin on üks väiksem õllekelder meile nüüd paljastunud," sõnas Ormisson-Lahe.

Hiljem on kinnistul asunud veel ka vorstivabrik ja Tartu ülikooli ruumid. Nüüd plaanitakse aga sinna kortermaju äripindadega, mis saavadki tõenäoliselt olema just ajaloolistes keldrites.

"Plaane on olnud mitmeid, aga ilmselt lähevad nad kasutusse kas äripindadena, kus esimene osa jääb läbi kahe korruse. Taha tulevad üles ja alla kontorid ja jäävad sellised kõrged klaasfassaadid tulevad ette. Need jäävad siis pimedas ka täielikult vaadeldavaks sealt. Need on üks väheseid osasid, mis sellest kinnistust on muinsuskaitse all ja need oli kohustus säilitada," ütles kesklinna kinnisvara projektijuht ja arendaja Kristjan Mugra.

Praegu käib veel kinnistul lammutamine ja tegeletakse projekteerimisega. Ehitusega loodetase alustada suvel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:01

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

22:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:41

Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

22:31

Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis Uuendatud

22:19

Matti Maasikas: EL-i sanktsioonid Venemaale töötavad

22:12

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

22:06

Trumpi sõnul ollakse Ukraina sõja lõpetamisele väga lähedal

22:00

ETV spordisaade, 12. mai

21:57

OTSE: Vanilla Ninja püüab pääset Eurovisiooni finaali Uuendatud

21:53

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:35

Tallinna lennujaam tahab lammutada vana reisiterminali hoone

11:24

Ivar Must: Dave Benton on intrigant ja manipuleerija

12:26

Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

09:37

Putinile sadu tuhandeid droone lubanud tippjuht vahistati pettuse eest

22:31

Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis Uuendatud

06:21

Rootsi kaitseväe juhataja: Venemaa võib tahta NATO-t peagi proovile panna

14:41

Vanade margilehtede juhtum viis Omniva filateeliajuhi ametist Uuendatud

10:42

Tallinna Lasnamäele kerkib linnaosa esimene spaakeskus

21:01

Irus põlevad kaks angaari Uuendatud

07:20

Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:01

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

22:41

Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

22:12

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

22:00

ETV spordisaade, 12. mai

loe: kultuur

18:56

EKA graafikatudengid seiklevad GÜ galeriis mälestuste radadel

18:43

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

18:35

Nigulistes alustab noorte pianistide kontserdisari "Klaverimuusika aastaajad"

17:35

Viljandis jõuab publiku ette kultuuriakadeemia diplomilavastus "Kirsiaed"

loe: eeter

21:57

OTSE: Vanilla Ninja püüab pääset Eurovisiooni finaali Uuendatud

20:17

Vanilla Ninja vahetult enne poolfinaali: enesetunne on hea

14:43

Alika: Narva elanikud võivad vahel tunda, nagu nad oleksid tsirkuses

13:17

Tanel Padar: nii harva pole ma oma karjääri jooksul esinenud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (12.05.2026 18:00:00)

18:00

Eestis on üle 12 000 noore ukrainlase, kes ei õpi ega tööta

18:00

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

18:00

Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega

15:20

Raadiouudised (12.05.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (12.05.2026 12:00:00)

09:35

Raadiouudised (12.05.2026 09:00:00)

11.05

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

11.05

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo