Tartus Baeri tänavalt leiti hoone lammutamise käigus vana õlletehase võlvkeldrid

Aastakümneid Baeri tänaval asunud kivimaja all peidus olnud õlletehase võlvkeldrid rajati 19. sajandi keskpaigas. Kuigi esialgu olid keldrid kondiitritest pere käes, siis sajandi lõpus tegutses seal juba õlletehas.

"1875. aastal läheb krunt Baertelsi perele ja siis on selge, et tegu on õllekeldritega. Õlle valmistamine Tartus oli lubatud kõigile, kes riigile makse maksid ja taasavatud Tartu ülikoolis pärast 1802. aastat oli tudengkonna näol ilmselgelt õlletarbija olemas," lausus TÜ kunstiajaloo nooremlektor Anu Ormisson-Lahe.

Kuna õlletarbijaid linnas jagus, oli Ormisson-Lahe sõnul sellel ajal Tartus veel vähemalt kuus õlletootjat.

"Mõdu tuli säilitada. õlut tuli säilitada, et see ei saanud ju kohe kõik kõrtsi ladudesse minna ja sellest, kui püssirohukelder meile Schrammi keldrina on tuntum, siis siin on üks väiksem õllekelder meile nüüd paljastunud," sõnas Ormisson-Lahe.

Hiljem on kinnistul asunud veel ka vorstivabrik ja Tartu ülikooli ruumid. Nüüd plaanitakse aga sinna kortermaju äripindadega, mis saavadki tõenäoliselt olema just ajaloolistes keldrites.



"Plaane on olnud mitmeid, aga ilmselt lähevad nad kasutusse kas äripindadena, kus esimene osa jääb läbi kahe korruse. Taha tulevad üles ja alla kontorid ja jäävad sellised kõrged klaasfassaadid tulevad ette. Need jäävad siis pimedas ka täielikult vaadeldavaks sealt. Need on üks väheseid osasid, mis sellest kinnistust on muinsuskaitse all ja need oli kohustus säilitada," ütles kesklinna kinnisvara projektijuht ja arendaja Kristjan Mugra.

Praegu käib veel kinnistul lammutamine ja tegeletakse projekteerimisega. Ehitusega loodetase alustada suvel.