Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad

"Peame hoidma taset ja saavutama tulemusi, just seda me teemegi," ütles Ukraina president teisipäeva õhtul. "Me ei loovuta oma maad ega oma suveräänsust."

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 13. mail kell 05.49:

Venelased jahivad Hersoni elanikke nagu safaril

President Zelenski sõnul on kujunenud raske olukord Hersonis: venelased on korraldanud seal sisuliselt inimeste vastu "safarit". "On vaja märkimisväärselt tugevdada kaitset – linnas on vajalik rohkem püüdureid, rohkem elektroonilise sõjapidamise vahendeid, rohkem meie meeskondi."

Hersoni oblasti Venemaa poolt okupeeritud aladelt on aga äärmiselt keeruline inimeste evakueerimine, märkis Ukraina president. "On oluline, et rahvusvahelised organisatsioonid – kõik, kes suudavad aidata – oleksid kaasatud ja aktiivsed."

"Üldiselt on Ukraina positsioonid nii rindel, meie kaugmõjuga sanktsioonides kui ka ühistes tulemustes partneritega praegu viimaste aastate tugevaimad," märkis Zelenski teisipäevaõhtuses videopöördumises. "Ukraina peab selles sõjas vastu pidama, kaitsma oma iseseisvust ja tagama inimeste turvalisuse. See saab kindlasti teoks."

Vene õhurünnakutes mitu hukkunut, Krõvõi Rihis sai pihta elumaja

Venemaa ründas 12. mai õhtul Krõvõi Rihi linna, tappes kaks inimest. Löök toimus vaid üks päev pärast seda, kui Venemaa ja Ukraina vahel kolmepäevane relvarahu lõppes.

Krõvõi Rihi rünnakus sai vigastada veel neli inimest, sealhulgas 9-kuune tüdruk, kes kaotas jala ning viidi haiglasse kriitilises seisundis, teatas piirkonna kuberner Oleksandr Hanža. Samuti toimetati haiglasse keskmise raskusega seisundis 23-aastane naine.

Hanža sõnul olid hukkunud 65-aastane naine ja 43-aastane mees.

Ukraina politsei teatel töötasid pärast rünnakut sündmuskohal päästemeeskonnad. Kohal olid ka uurimisrühmad, päästjad, meedikud, kohtueksperdid ja lõhkekehade spetsialistid.

Neli inimest hukkus ja kolm sai vigastada teisipäeval Venemaa õhurünnaku tagajärjel Sõnelnõkivski rajoonis Dnipropetrovski oblastis.

Ukraina inimõiguste volinik: vangide vahetuse nimel töö jätkub

Senini pole toimunud USA president Donald Trumpi poolt Moskva võidupüha eel välja lubatud Ukraina ja Venemaa vangide vahetust formaadis "tuhat tuhande vastu".

"Viivitus on tingitud ainult Venemaa poole seisukohast," ütles Ukraina Ülemraada inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets televisioonis. "Isegi kui oled Venemaa poolega milleski kokku leppinud, ei saa kunagi olla 100 protsenti kindel, et Venemaa sellest kinni peab," lisas ta.

Ombudsmani sõnul ei ole töö peatunud ning läbirääkimised toimuvad iga päev, sealhulgas tema ja Venemaa inimõiguste voliniku Tatjana Moskalkova vahel.

Ta rõhutas, et Ukraina läbirääkimismeeskond on "ammu oma töö ära teinud", vahetusnimekirjad on koostatud ja edastatud.

"Me nõuame pidevalt ka prioriteetsete rühmade arvestamist, keda me esmajärjekorras soovime tagasi tuua," ütles Lubinets. Jutt käib sellest, et vahetusse pääseksid esmajärjekorras raskelt haavatud ja haiged, samuti need, kes on vangistuses viibinud 2022. aastast peale.