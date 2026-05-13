X!

Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad

Välismaa
Ukraina 58. mehhaniseeritud brigaadi sõdurid teisipäeval õppusel Harkivi oblastis asuval harjutusväljal.
Ukraina 58. mehhaniseeritud brigaadi sõdurid teisipäeval õppusel Harkivi oblastis asuval harjutusväljal. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Andrii Marienko
Välismaa

"Peame hoidma taset ja saavutama tulemusi, just seda me teemegi," ütles Ukraina president teisipäeva õhtul. "Me ei loovuta oma maad ega oma suveräänsust."

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 13. mail kell 05.49:

Venelased jahivad Hersoni elanikke nagu safaril

Vene õhurünnakutes mitu hukkunut, Krõvõi Rihis sai pihta elumaja

Ukraina inimõiguste volinik: vangide vahetuse nimel töö jätkub

Venelased jahivad Hersoni elanikke nagu safaril

President Zelenski sõnul on kujunenud raske olukord Hersonis: venelased on korraldanud seal sisuliselt inimeste vastu "safarit". "On vaja märkimisväärselt tugevdada kaitset – linnas on vajalik rohkem püüdureid, rohkem elektroonilise sõjapidamise vahendeid, rohkem meie meeskondi."

Hersoni oblasti Venemaa poolt okupeeritud aladelt on aga äärmiselt keeruline inimeste evakueerimine, märkis Ukraina president. "On oluline, et rahvusvahelised organisatsioonid – kõik, kes suudavad aidata – oleksid kaasatud ja aktiivsed."

"Üldiselt on Ukraina positsioonid nii rindel, meie kaugmõjuga sanktsioonides kui ka ühistes tulemustes partneritega praegu viimaste aastate tugevaimad," märkis Zelenski teisipäevaõhtuses videopöördumises. "Ukraina peab selles sõjas vastu pidama, kaitsma oma iseseisvust ja tagama inimeste turvalisuse. See saab kindlasti teoks."

Vene õhurünnakutes mitu hukkunut, Krõvõi Rihis sai pihta elumaja

Venemaa ründas 12. mai õhtul Krõvõi Rihi linna, tappes kaks inimest. Löök toimus vaid üks päev pärast seda, kui Venemaa ja Ukraina vahel kolmepäevane relvarahu lõppes.

Krõvõi Rihi rünnakus sai vigastada veel neli inimest, sealhulgas 9-kuune tüdruk, kes kaotas jala ning viidi haiglasse kriitilises seisundis, teatas piirkonna kuberner Oleksandr Hanža. Samuti toimetati haiglasse keskmise raskusega seisundis 23-aastane naine.

Hanža sõnul olid hukkunud 65-aastane naine ja 43-aastane mees.

Ukraina politsei teatel töötasid pärast rünnakut sündmuskohal päästemeeskonnad. Kohal olid ka uurimisrühmad, päästjad, meedikud, kohtueksperdid ja lõhkekehade spetsialistid.

Neli inimest hukkus ja kolm sai vigastada teisipäeval Venemaa õhurünnaku tagajärjel Sõnelnõkivski rajoonis Dnipropetrovski oblastis.

Ukraina inimõiguste volinik: vangide vahetuse nimel töö jätkub

Senini pole toimunud USA president Donald Trumpi poolt Moskva võidupüha eel välja lubatud Ukraina ja Venemaa vangide vahetust formaadis "tuhat tuhande vastu".

"Viivitus on tingitud ainult Venemaa poole seisukohast," ütles Ukraina Ülemraada inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets televisioonis. "Isegi kui oled Venemaa poolega milleski kokku leppinud, ei saa kunagi olla 100 protsenti kindel, et Venemaa sellest kinni peab," lisas ta.

Ombudsmani sõnul ei ole töö peatunud ning läbirääkimised toimuvad iga päev, sealhulgas tema ja Venemaa inimõiguste voliniku Tatjana Moskalkova vahel.

Ta rõhutas, et Ukraina läbirääkimismeeskond on "ammu oma töö ära teinud", vahetusnimekirjad on koostatud ja edastatud.

"Me nõuame pidevalt ka prioriteetsete rühmade arvestamist, keda me esmajärjekorras soovime tagasi tuua," ütles Lubinets. Jutt käib sellest, et vahetusse pääseksid esmajärjekorras raskelt haavatud ja haiged, samuti need, kes on vangistuses viibinud 2022. aastast peale.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: president.gov.ua, The Kyiv Independent, liga.net

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:13

Ülevaade: kuidas on muutunud presidentide usaldusväärsus nende ametiajal

06:46

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

06:44

Norstat: erakondade toetusnumbrid nädalaga oluliselt ei muutunud

06:33

Kuningas: katsume sõjahirmu retoorikat uute sõnumitega tasakaalustada

05:49

Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad

00:20

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

12.05

Eesti sportlased särasid Veronas kulturismi- ja fitnessivõistlusel

12.05

Galerii: Eurovisiooni esimene poolfinaal

12.05

Vaata uuesti: Vanilla Ninja pani kogu saali rokkima

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:20

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

12.05

Tallinna lennujaam tahab lammutada vana reisiterminali hoone

12.05

Ivar Must: Dave Benton on intrigant ja manipuleerija

12.05

Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

12.05

Putinile sadu tuhandeid droone lubanud tippjuht vahistati pettuse eest

12.05

Irus põlevad kaks angaari Uuendatud

12.05

Vanade margilehtede juhtum viis Omniva filateeliajuhi ametist Uuendatud

12.05

Sõja 1539. päev: Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis Uuendatud

12.05

Rootsi kaitseväe juhataja: Venemaa võib tahta NATO-t peagi proovile panna

12.05

Tallinna Lasnamäele kerkib linnaosa esimene spaakeskus

ilmateade

loe: sport

12.05

Eesti sportlased särasid Veronas kulturismi- ja fitnessivõistlusel

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

12.05

Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

loe: kultuur

12.05

EKA graafikatudengid seiklevad GÜ galeriis mälestuste radadel

12.05

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

12.05

Nigulistes alustab noorte pianistide kontserdisari "Klaverimuusika aastaajad"

12.05

Viljandis jõuab publiku ette kultuuriakadeemia diplomilavastus "Kirsiaed"

loe: eeter

00:20

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

12.05

Galerii: Eurovisiooni esimene poolfinaal

12.05

Vaata uuesti: Vanilla Ninja pani kogu saali rokkima

12.05

Vanilla Ninja vahetult enne poolfinaali: enesetunne on hea

Raadiouudised

12.05

Päevakaja (12.05.2026 18:00:00)

12.05

Eestis on üle 12 000 noore ukrainlase, kes ei õpi ega tööta

12.05

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

12.05

Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega

12.05

Raadiouudised (12.05.2026 15:00:00)

12.05

Raadiouudised (12.05.2026 12:00:00)

12.05

Raadiouudised (12.05.2026 09:00:00)

11.05

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

11.05

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo