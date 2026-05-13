Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Joller ja Taro
Kell 12 algavas riigikogu infotunnis osalevad peaminister Kristen Michal, siseminister Igor Taro ja sotsiaalminister Karmen Joller. Infotundi saab vaadata ERR-i portaalist.
Peaminister vastab riigikogu liikmete küsimustele, mis puudutavad fiskaalpoliitikat, õigusriiki, lapsi ja peresid, õiglase ülemineku fondi, Eesti ajaloo käsitlemist, presidenti, gaasielektrijaamade ehitust ja rahvuslikku mälu. Sotsiaalminister vastab küsimustele erarahastuse ja erihooldekande kohta.
