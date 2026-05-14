Ühendriikide president ja Hiina liider alustasid Pekingis kõnelusi

Kaks liidrit kätlesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid, sh Elon Musk.

Hiina sõjaväeorkester mängis USA hümni ja seejärel kahuripaukude saatel Hiina riigihümni.

Eredavärvilistes riietes hüppavad ning USA ja Hiina lippe lehvitavad koolilapsed skandeerisid "tere tulemast, tere tulemast", kui Trump ja Xi neist väljakul mööda kõndisid.

USA president Donald Trump ütles Hiina liidrile Xi Jinpingile, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik.

"On au olla koos teiega. On au olla teie sõber ning Hiina ja USA vahelised suhted muutuvad paremaks kui kunagi varem," ütles Trump kohtumisel.

"Meie riike ootab ees fantastiline ühine tulevik," lisas USA riigipea.

Õhtul toimub kahe liidri auks palees ka riiklik bankett ning Trump külastab ajaloolist Taevatempli kompleksi ehk maailmapärandi nimistusse kuuluvat paika, kus Hiina keisrid palvetasid kunagi hea saagi eest.

Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu kümne aasta jooksul pärast Trumpi 2017. aasta külastust.