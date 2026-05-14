Otse kell 12: Tallinna Ülikooli uus rektor asub ametisse
Neljapäeval toimub professor Priit Reiska inaugureerimine Tallinna Ülikooli rektoriks. Kell 12 algavat tseremooniat näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Ülikooli aulas toimuval inauguratsioonitseremoonial annab ametisse astuv rektor Priit Reiska ametivande ning peab inauguratsioonikõne. Lisaks esinevad kõnedega president Alar Karis, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma, rektorite nõukogu esimees, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, Tallinna Ülikooli nõukogu esimees Taavi Laur, ametist lahkuv rektor Tõnu Viik ning üliõpilaskonna juhatuse esimees Karmen Klaasen.
