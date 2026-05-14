USA prokuratuur Eesti krüptomiljonäride süüdistust ei vaidlusta

Eelmisel aastal mõistis USA kohus Eesti krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko süüdi krüptopettuses ning karistus osutus nii leebeks, et Ameerika prokuratuur kaalus asja apelleerimist. Nüüd selgus, et seda siiski ei tehta ning miljonärid saavad Eestisse naasta.

USA valitsus otsustas Eesti krüptomiljonäride Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko eelmise aasta augustis rakendunud kohtuotsust mitte edasi kaevata ning see tähendab, et kohtuotsus jõustub.

Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse HashFlare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks, vaid enda tarbeks. Nad kasutasid pettuste teel saadud tulu kinnisvara ja luksussõidukite ostmiseks ning pidasid investeerimis- ja krüptovaluutakontosid.

USA prokuröride väitel kaotasid HashFlare'i kelmuses üle maailma ligi 390 000 isikut kokku ligi 300 miljonit dollarit. Ärimeeste ja nende advokaatide sõnul pole aga investorid kahju saanud, kirjutas Eesti Ekspress.

"Oleme rõõmsad, et saame selle kohtuasja viimaks lõppenuks lugeda. Oleme tänulikud kohtunik Lasnikule, kes vaatas meie juhtumi õiglaselt läbi ja lubas meil otsuse väljakuulutamisel kohe koju minna ning USA prokurörile, kes nägi kohtunik Lasniku otsuses mõistlikkust ja pidas otstarbetuks vaidluse jätkamist," teatasid Turõgin ja Potapenko ühises avalduses.

USA Seattle'i kohus kinnitas eelmise aasta augustis USA justiitsministeeriumi ning Turõgini ja Potapenko vahelise kokkuleppe meestele esitatud süüdistuse lahendamiseks.

Kuigi USA prokuratuur esitas kohtualustele 18 süüdistust ning ärimeestele nõuti kuni kümneaastast vanglakaristust, võeti nendest menetlusse vaid üks.

Eesti Ekspress kirjutas lisaks, et ärimehed loovutasid USA valitsusele eelnevalt 400 miljoni dollari väärtuses oma vara.

Lisaks mõistis kohus neile karistuseks kolm aastat kriminaalhooldaja järelevalve all ning mõlemale 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd aastas ja 25 000 dollarit trahvi.

Turõgin ja Potapenko naasid peale kohtuotsuse rakendumist Eestisse.