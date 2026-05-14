X!

USA prokuratuur Eesti krüptomiljonäride süüdistust ei vaidlusta

Välismaa
Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko.
Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko. Autor/allikas: SCANPIX / ÄRIPÄEV / Patrik Tamm
Välismaa

Eelmisel aastal mõistis USA kohus Eesti krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko süüdi krüptopettuses ning karistus osutus nii leebeks, et Ameerika prokuratuur kaalus asja apelleerimist. Nüüd selgus, et seda siiski ei tehta ning miljonärid saavad Eestisse naasta.

USA valitsus otsustas Eesti krüptomiljonäride Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko eelmise aasta augustis rakendunud kohtuotsust mitte edasi kaevata ning see tähendab, et kohtuotsus jõustub.

Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse HashFlare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks, vaid enda tarbeks. Nad kasutasid pettuste teel saadud tulu kinnisvara ja luksussõidukite ostmiseks ning pidasid investeerimis- ja krüptovaluutakontosid.

USA prokuröride väitel kaotasid HashFlare'i kelmuses üle maailma ligi 390 000 isikut kokku ligi 300 miljonit dollarit. Ärimeeste ja nende advokaatide sõnul pole aga investorid kahju saanud, kirjutas Eesti Ekspress.

 "Oleme rõõmsad, et saame selle kohtuasja viimaks lõppenuks lugeda. Oleme tänulikud kohtunik Lasnikule, kes vaatas meie juhtumi õiglaselt läbi ja lubas meil otsuse väljakuulutamisel kohe koju minna ning USA prokurörile, kes nägi kohtunik Lasniku otsuses mõistlikkust ja pidas otstarbetuks vaidluse jätkamist," teatasid Turõgin ja Potapenko ühises avalduses.

USA Seattle'i kohus kinnitas eelmise aasta augustis USA justiitsministeeriumi ning Turõgini ja Potapenko vahelise kokkuleppe meestele esitatud süüdistuse lahendamiseks.

Kuigi USA prokuratuur esitas kohtualustele 18 süüdistust ning ärimeestele nõuti kuni kümneaastast vanglakaristust, võeti nendest menetlusse vaid üks.

Eesti Ekspress kirjutas lisaks, et ärimehed loovutasid USA valitsusele eelnevalt 400 miljoni dollari väärtuses oma vara.

Lisaks mõistis kohus neile karistuseks kolm aastat kriminaalhooldaja järelevalve all ning mõlemale 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd aastas ja 25 000 dollarit trahvi.

Turõgin ja Potapenko naasid peale kohtuotsuse rakendumist Eestisse.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:04

Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

13:54

Elektriteater tähistab Marilyn Monroe 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga

13:54

Valitsus kliimaseadust riigikogule veel ei saatnud Uuendatud

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

13:45

Piiripunktid jäävad ka suvel öötundideks suletuks

13:44

Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

13:31

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Priit Reiska

13:29

Michal: paneme seadusse kirja, et vähendame aastas defitsiiti pool protsenti

13:27

Mihhail Kõlvart: riigil on raha otsas, laenamine hoiab hinge sees

13:20

Inter sai meistritiitli kõrvale ka karikavõidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

13.05

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

12:55

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

08:13

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

13.05

Demograaf: noorte kooselud on hapramad ja laste saamine pole enam norm

13.05

Tartu Ülikool paneb ajakirjandusõppe kõrvalerialana pausile

ilmateade

loe: sport

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

13:20

Inter sai meistritiitli kõrvale ka karikavõidu

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

12:44

Kaks rasket mängu pidanud Hollas ja Remmelg pääsesid Xiamenis alagrupist edasi

loe: kultuur

14:04

Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

13:54

Elektriteater tähistab Marilyn Monroe 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga

13:44

Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

loe: eeter

13:06

Keskkonnapsühholoog: noored vajavad linnas kohti, kus olla midagi ostmata

13:00

Bombillaz: püüame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua

12:00

Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

11:21

Kristel Leif: suurim probleem on vähihaigete isoleeritus

Raadiouudised

13:15

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

13:10

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

12:25

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

13.05

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

13.05

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

13.05

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

13.05

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

13.05

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo