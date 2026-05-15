Tallinna Vesi suurendas oma laenulimiiti 74 miljoni euro võrra

Illustreeriv foto. Autor/allikas: Tallinna Vesi
Tallinna Vesi uuendas kolme pangaga sõlmitud 165 miljoni euro suurust laenulepingut, millega suurendati ettevõtte pikaajaliste laenude vaba limiiti 74 miljoni euro võrra.

Tallinna Vesi võttis laenu SEB, Swedbanki ja OP Corporate Banki sündikaadist ning teatas, et suurema laenulimiidi abil on neil rohkem paindlikkust, et kuni 2030. aastani strateegilisi investeeringuid ellu viia.

Tallinna Vee finantsjuht Taavi Gröön ütles, et leping moodustab tähtsa osa ettevõtte rahastamisstruktuurist järgmisel neljal aastal.

"Sõlmitud lepinguga tagame vajaliku paindlikkuse ning kindlustunde investeerimisprojektide elluviimiseks, mis on vajalik kvaliteetse ja jätkusuutliku veeteenuse pakkumiseks," ütles Gröön.

Tänavu ulatub Tallinna Vee investeeringute maht ligi 60 miljoni euroni. Ettevõte plaanib sel aastal uuendada ja rajada kuni 40 kilomeetrit torustikke, jätkata puurkaevpumplate rajamist ning alustada veepuhastusjaamas osoneerimisprojektiga, et parandada veepuhastuse kvaliteeti ja vähendada energiatarbimist.

Samuti jätkub reoveepuhastusjaamas puhastusprotsesside arendamine, sealhulgas tehisarul põhinevate lahenduste kasutuselevõtt.

Toimetaja: Karin Koppel

