Laupäeval tõuseb õhutemperatuur üle 20 kraadi

Foto: Siim Lõvi / ERR
Ööl vastu laupäeva jõuavad Ida-Eesti kohale vihmapilved. Hommikul tihedam sadu taandub ja ennelõuna on mandri-Eestis suurema sajuta. Keskpäevaks toob aga saartele vihma läänepoolne madalrõhulohk ning pärastlõunal sajab juba ka mandril.

Öö vastu laupäeva on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Ida pool on taevas pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Paiguti võib ka udutada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja on 3 kuni 9 kraadi.

Hommikul on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilvi hõredamalt ja ilm on sajuta. Ida-Eesti on aga pilvisem ja Virumaal võib sadada vihma. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub kagutuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 8 kuni 12 kraadi.

Ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärastlõunal juba mitmel pool ja võib tulla ka äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 16 kuni 22, rannikul kohati 12 kraadi.

Pühapäeva öö toob kohatisi hoovihmasid Ida-Eestisse, päev on aga juba mitmel pool sajune ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Öösel on sooja 5 kuni 11, päeval 15 kuni 21 kraadi.

Esmaspäeval võib öine õhusoe langeda Lääne-Eestis kuni 2 kraadini, mujal on taas 5 kuni 11, päeval 16 kuni 21 kraadi. Ja kohati võib tulla hoovihma.

Teisipäev on sajusem, kuid soojem, ja kui prognoos paika peab, siis kolmapäeval saab taas päike kõikjal särada.

Toimetaja: Marko Tooming

Laupäeval tõuseb õhutemperatuur üle 20 kraadi

