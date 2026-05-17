Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

Pühapäeva õhupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaal õhus liikumas musta kasti vedavat suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA). Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Lauri Tamm rääkis, et info Tartumaal Kobratu külas lendavast õhupallist laekus häirekeskusele kella poole viie ajal kohalikult elanikult.

"Piirkonnas olnud patrullid reageerisid infole ning tuvastasid õhupalli. Edasi jälgisid patrullid palli liikumist visuaalselt maa pealt ning ka droonidega õhust. Pall liikus maastiku kohal Peipsiääre valda Nõva külla, kus see maandus. Õhupalli lastiks oli kaks musta kilesse pakitud kasti, mille sees Valgevene maksumärkidega salasigaretid. Salakaup viidi Mustvee kordonisse, kus see menetlustoiminguteks maksu- ja tolliametile üle antakse," selgitas operatiivjuht.

Operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid.

"Soodsate tuulte korral pannakse kaup sealt teele, ent nende liikumissuund ja sihtkoht sõltub suuresti ilmastikuoludest. Täna Tarumaal maha tulnud õhupalli teekond on veel selgitamisel," märkis Tamm.