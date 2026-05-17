X!

Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

uudised
Salasigarette vedanud õhupall
Salasigarette vedanud õhupall Autor/allikas: PPA
uudised

Pühapäeva õhupoolikul teatas kohalik elanik, et märkas Tartumaal õhus liikumas musta kasti vedavat suurt õhupalli, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA). Peipsi järve ääres maandunud õhupalli lastiks olid Valgevene salasigaretid.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Lauri Tamm rääkis, et info Tartumaal Kobratu külas lendavast õhupallist laekus häirekeskusele kella poole viie ajal kohalikult elanikult.

"Piirkonnas olnud patrullid reageerisid infole ning tuvastasid õhupalli. Edasi jälgisid patrullid palli liikumist visuaalselt maa pealt ning ka droonidega õhust. Pall liikus maastiku kohal Peipsiääre valda Nõva külla, kus see maandus. Õhupalli lastiks oli kaks musta kilesse pakitud kasti, mille sees Valgevene maksumärkidega salasigaretid. Salakaup viidi Mustvee kordonisse, kus see menetlustoiminguteks maksu- ja tolliametile üle antakse," selgitas operatiivjuht.

Operatiivjuhi sõnul ei ole salakaubavedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad täna silmitsi ka meie naabrid.

"Soodsate tuulte korral pannakse kaup sealt teele, ent nende liikumissuund ja sihtkoht sõltub suuresti ilmastikuoludest. Täna Tarumaal maha tulnud õhupalli teekond on veel selgitamisel," märkis Tamm.

Salasigarette vedanud õhupall maandus metsas. Autor/allikas: PPA

Toimetaja: Mari Peegel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:38

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

20:19

Alar Varrak: me ihume hammast ka suurtele

20:03

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

19:49

Politsei leidis Tartumaal salasigarettidega õhupalli

19:44

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

19:41

Vingegaard võitis etapi, aga roosat särki ei saanud

18:57

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:51

Nädalavahetusel toimusid Eesti eri otstes rattaretked

18:37

Jürgen Joonas orienteerus tavaraja Balti meistriks

18:25

Viljandis lõpetas rahvarõivakooli teine lend

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02:02

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

20:03

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

09:03

WHO kuulutas ebola uue tüve tõttu välja hädaolukorra

16.05

Sakslaste hinnangul seisab Euroopa silmitsi tõsiste sõjaliste võimelünkadega

13:23

Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

14:11

USA lõpetab Venemaa naftasanktsioonide erandid

08:44

Läti õhuruumis lendas tundmatu droon Uuendatud

16.05

Kasparov: paljud Vene emigrandid on sõja vastu, aga kõik ei toeta Ukrainat

16.05

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

ilmateade

loe: sport

20:38

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

20:19

Alar Varrak: me ihume hammast ka suurtele

19:44

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

19:41

Vingegaard võitis etapi, aga roosat särki ei saanud

loe: kultuur

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

11:37

Pussy Rioti juht Nadja Tolokonnikova: Veneetsia biennaali korradajad on korrumpeerunud

11:32

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

10:22

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

loe: eeter

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

13:51

Mälutreener Tauri Tallermaa: ärge end esmakohtumisel esimese kümne sekundi jooksul tutvustage

11:58

Tõnu Raadik koostööst Allan Jakobiga: meil on laval koos hästi tore

11:07

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

Raadiouudised

18:25

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

18:25

Päevakaja (17.05.2026 18:00:00)

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo