Otse kell 15: saadikute arupärimistele vastavad Ligi, Terras ja Pakosta

Kell 15 algaval riigikogu täiskogu istungil on lugemisel kaks eelnõu, mille järel vastavad saadikute arupärimistele ministrid Jürgen Ligi, Hendrik Johannes Terras ja Liisa Pakosta. Istungit saab vaadata ERR-i portaalist.

Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad hinnatõusu leevendamist ja inimeste toimetulekut ning riigi osalusega äriühingute kulutusi motivatsiooni- ja tänuüritustele, vastab rahandusminister Jürgen Ligi.

Arupärimisele Omniva erastamise ja universaalse postiteenuse ning perioodika kojukande jätkumise kohta vastab regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Arupärimistele, mis puudutavad riigi registripoliitikat ja laste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistuspoliitikat, vastab justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.