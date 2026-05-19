Isamaa Tallinna piirkonna juhina jätkab Riina Solman

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus valis oma juhiks Riina Solmani, kes oli ka ainus kandidaat. Solman oli piirkonna juht ka seni.

Isamaa Tallinna piirkonna uude juhatusse kuuluvad Mart Arrak, Lea Danilson-Järg, Kristjan Järvan, Ahti Kallikorm, Karl Sander Kase, Gerry Konnov, Tarmo Kruusimäe, Andres Luus, Lea Nilson, Peeter Raudsepp, Urmas Reinsalu, Sirle Rosenfeldt-Koop, Sven Sester, Riina Solman ja Marja-Liisa Veiser.

Solman lubas, et järgmise aasta kevadel pannakse riigikogu valimistel Tallinna kolmes ringkonnas välja tugevad nimekirjad.

"Kogenud poliitikute kõrval on erialaeksperdid ja kogukonna hinged. Selle meeskonnaga on meie siht selge – läheme valimisi võitma!" lisas ta.