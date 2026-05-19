X!

Isamaa Tallinna piirkonna juhina jätkab Riina Solman

Eesti
Riina Solman
Riina Solman Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Neljapäeval esmakordselt kogunenud Isamaa Tallinna piirkonna värskelt valitud juhatus otsustas üksmeelselt, et piirkonna juhina jätkab praegune Tallinna abilinnapea Riina Solman.

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus valis oma juhiks Riina Solmani, kes oli ka ainus kandidaat. Solman oli piirkonna juht ka seni.

Isamaa Tallinna piirkonna uude juhatusse kuuluvad Mart Arrak, Lea Danilson-Järg, Kristjan Järvan, Ahti Kallikorm, Karl Sander Kase, Gerry Konnov, Tarmo Kruusimäe, Andres Luus, Lea Nilson, Peeter Raudsepp, Urmas Reinsalu, Sirle Rosenfeldt-Koop, Sven Sester, Riina Solman ja Marja-Liisa Veiser.

Solman lubas, et järgmise aasta kevadel pannakse riigikogu valimistel Tallinna kolmes ringkonnas välja tugevad nimekirjad.

"Kogenud poliitikute kõrval on erialaeksperdid ja kogukonna hinged. Selle meeskonnaga on meie siht selge – läheme valimisi võitma!" lisas ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:01

Koalitsioon püüab kiirkorras suurendada ERR-i nõukogu ekspertliikmete arvu

15:56

Isamaa Tallinna piirkonna juhina jätkab Riina Solman

15:44

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

15:43

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

15:40

"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 11: Lauri Hussar

15:25

Raadiouudised (19.05.2026 15:00:00)

15:15

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kalle Kilk

15:08

Ansip: minu silmis on Alar Karis väärikas presidendikandidaat

15:05

Teder aitas naiskonna Itaalia kõrgliigasse

14:54

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:54

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

11:22

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

10:57

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

18.05

Eestisse jõudnud kange narkootikum on nõudnud juba mitu inimelu

06:40

Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

18.05

Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

13:04

Otse kell 13.30: Pevkur ja õhuväe ülem drooniintsidendist

ilmateade

loe: sport

15:43

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

15:05

Teder aitas naiskonna Itaalia kõrgliigasse

14:28

Eesti kulturistid ja fitness-sportlased teenisid medaleid

13:52

Eesti motomehed võtsid Läti meistrivõistlustel kolmikvõidu

loe: kultuur

11:49

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

10:02

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

loe: eeter

13:12

Võilillest saab limonaadi, hindbeh'i, krõbedaid snäkke ja valekappareid

12:51

Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

11:59

Psühholoog: tehisaru võib noortes tekitada emotsionaalset sõltuvust

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

Raadiouudised

13:50

Kliimaministeerium katsetab merealadel nutipoide võrgustikku

13:45

Vahemerel hukkunud migrantide arv kasvab kiiresti

12:20

Raadiouudised (19.05.2026 12:00:00)

10:00

Narva hotellid võõrustavad üha rohkem Põhjamaade turiste

10:00

USA president Donald Trump lükkab edasi sõjalise rünnaku Iraani vastu

10:00

EMO-d täidavad järjest rohkem esmase tervishoiu rolli

09:20

Raadiouudised (19.05.2026 09:00:00)

18.05

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

18.05

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo