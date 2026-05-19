X!

Telegraph: Ukraina tõi droonirünnakutega sõja moskvalaste igapäevaellu

Välismaa
Ukraina droonirünnaku tagajärg Moskva oblastis
Ukraina droonirünnaku tagajärg Moskva oblastis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Moscow regional Governor Andrei
Välismaa

Ajaleht The Telegraph kirjeldab, kuidas Ukraina tõi oma droonirünnakutega sõja Moskva elanike igapäevaellu. Kreml üritab sõja mõju venelaste eest varjata ning tavainimesed peavad informatsiooni hankimiseks pöörduma välismaiste uudistekanalite poole.

Möödunud nädalavahetusel toimus Moskva piirkonnas üle 1300 Ukraina droonirünnaku. Pihta said nii elumajad kui ka naftarajatised, vähemalt üks inimene hukkus.

Venemaa riiklik meedia kajastas aga sündmusi väga piiratud ja kontrollitud kujul. Võimud väitsid, et õhutõrjejõud tõrjusid ühe Ukraina ulatuslikuma droonirünnaku alates "erioperatsiooni" algusest.

Eelmisel nädalal kehtestas terrorismivastane komisjon ka piirangud, mis keelavad tavavenelastel droonirünnakute piltide avaldamise. Eeskirjade rikkujaid võib oodata üle 2000 euro suurune trahv.

Nädalavahetusel kasutasid seetõttu Moskva elanikud, kes polnud kindlad, mis nende ümber toimub, VPN-i, et saada teavet välismaistest uudistekanalitest. Videolõigud on internetis üleval, kuna inimesed rikkusid nende postitamisega seadust.

Ühe suurima Vene Telegrami uudistekanali toimetaja Sergei Titov kurtis seetõttu, et uued piirangud annavad konkurentsieelise opositsioonilistele või Ukraina väljaannetele. "Kas see on mingi režiimi reklaamikampaania, mis reklaamib oma vastaseid?" kurtis Titov. 

Hoolimata Kremli pingutustest varjata Ukraina rünnakute ulatust, kasvab avalikkuse ärevus. Mitmed Moskva elanikud ütlesid, et kuulsid esimest korda droone oma kodude kohal ega uskunud varem, et sõda võiks nende linna jõuda.

"Olen ​​nii šokis, see on esimene kord, kui olen sellist hirmu kogenud. Me läheme autosse ja sõidame siit minema," ütles üks noor venelane. 

"Ma ei arvanud, et see meie linna mõjutab. Olen lihtsalt šokeeritud," ütles üks teine Moskva elanik. 

Ukraina rünnakud jõuavad juba Moskva kesklinna, mai alguses hävitas droon Kremlist mõne kilomeetri kaugusel asuva korteri. Väidetavalt palus Putin Donald Trumpi vahendusel ajutist relvarahu, et Moskvas saaks 9. mai võidupüha paraad toimuda ilma droonirünnakute ohuta. Pärast paraadi jätkas Ukraina rünnakuid ning venelaste usaldus võimude vastu väheneb, vahendas The Telegraph.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:19

Ukraina välisministeerium vabandas droonide tõttu Balti riikide ees

17:17

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

17:17

Võistluspausilt naasnud Raducanu langes Strasbourgis avaringis konkurentsist

17:01

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

16:59

Telegraph: Ukraina tõi droonirünnakutega sõja moskvalaste igapäevaellu

16:50

Kiirendusspordi EM-iks valmistuv Andres Arnover võidutses Inglismaal

16:49

Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

16:18

Riko Mäeuibo väänas Austrias õla paigast

16:01

Koalitsioon püüab kiirkorras suurendada ERR-i nõukogu ekspertliikmete arvu

15:56

Isamaa Tallinna piirkonna juhina jätkab Riina Solman

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:54

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

11:22

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

10:57

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

18.05

Eestisse jõudnud kange narkootikum on nõudnud juba mitu inimelu

06:40

Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

18.05

Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

11:51

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

ilmateade

loe: sport

17:17

Võistluspausilt naasnud Raducanu langes Strasbourgis avaringis konkurentsist

16:50

Kiirendusspordi EM-iks valmistuv Andres Arnover võidutses Inglismaal

16:18

Riko Mäeuibo väänas Austrias õla paigast

15:43

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

loe: kultuur

17:17

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

17:01

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

16:49

Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

11:49

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

loe: eeter

13:12

Võilillest saab limonaadi, hindbeh'i, krõbedaid snäkke ja valekappareid

12:51

Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

11:59

Psühholoog: tehisaru võib noortes tekitada emotsionaalset sõltuvust

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (19.05.2026 15:00:00)

13:50

Kliimaministeerium katsetab merealadel nutipoide võrgustikku

13:45

Vahemerel hukkunud migrantide arv kasvab kiiresti

12:20

Raadiouudised (19.05.2026 12:00:00)

10:00

Narva hotellid võõrustavad üha rohkem Põhjamaade turiste

10:00

USA president Donald Trump lükkab edasi sõjalise rünnaku Iraani vastu

10:00

EMO-d täidavad järjest rohkem esmase tervishoiu rolli

09:20

Raadiouudised (19.05.2026 09:00:00)

18.05

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

18.05

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo