Telegraph: Ukraina tõi droonirünnakutega sõja moskvalaste igapäevaellu

Ajaleht The Telegraph kirjeldab, kuidas Ukraina tõi oma droonirünnakutega sõja Moskva elanike igapäevaellu. Kreml üritab sõja mõju venelaste eest varjata ning tavainimesed peavad informatsiooni hankimiseks pöörduma välismaiste uudistekanalite poole.

Möödunud nädalavahetusel toimus Moskva piirkonnas üle 1300 Ukraina droonirünnaku. Pihta said nii elumajad kui ka naftarajatised, vähemalt üks inimene hukkus.

Venemaa riiklik meedia kajastas aga sündmusi väga piiratud ja kontrollitud kujul. Võimud väitsid, et õhutõrjejõud tõrjusid ühe Ukraina ulatuslikuma droonirünnaku alates "erioperatsiooni" algusest.

Eelmisel nädalal kehtestas terrorismivastane komisjon ka piirangud, mis keelavad tavavenelastel droonirünnakute piltide avaldamise. Eeskirjade rikkujaid võib oodata üle 2000 euro suurune trahv.

Nädalavahetusel kasutasid seetõttu Moskva elanikud, kes polnud kindlad, mis nende ümber toimub, VPN-i, et saada teavet välismaistest uudistekanalitest. Videolõigud on internetis üleval, kuna inimesed rikkusid nende postitamisega seadust.

Ühe suurima Vene Telegrami uudistekanali toimetaja Sergei Titov kurtis seetõttu, et uued piirangud annavad konkurentsieelise opositsioonilistele või Ukraina väljaannetele. "Kas see on mingi režiimi reklaamikampaania, mis reklaamib oma vastaseid?" kurtis Titov.

Hoolimata Kremli pingutustest varjata Ukraina rünnakute ulatust, kasvab avalikkuse ärevus. Mitmed Moskva elanikud ütlesid, et kuulsid esimest korda droone oma kodude kohal ega uskunud varem, et sõda võiks nende linna jõuda.

"Olen ​​nii šokis, see on esimene kord, kui olen sellist hirmu kogenud. Me läheme autosse ja sõidame siit minema," ütles üks noor venelane.

"Ma ei arvanud, et see meie linna mõjutab. Olen lihtsalt šokeeritud," ütles üks teine Moskva elanik.

Ukraina rünnakud jõuavad juba Moskva kesklinna, mai alguses hävitas droon Kremlist mõne kilomeetri kaugusel asuva korteri. Väidetavalt palus Putin Donald Trumpi vahendusel ajutist relvarahu, et Moskvas saaks 9. mai võidupüha paraad toimuda ilma droonirünnakute ohuta. Pärast paraadi jätkas Ukraina rünnakuid ning venelaste usaldus võimude vastu väheneb, vahendas The Telegraph.