Trump üritab vabariiklaste pealiiniga tülis olevat poliitikut ametist kõrvaldada

Kentucky osariigis toimub äge vabariiklaste eelvalimisvõitlus, kus pikaajaline kongressisaadik Thomas Massie üritab säilitada oma kohta USA esindajatekojas. Massie on aga tülis vabariiklaste pealiiniga ning president Donald Trump toetab aktiivselt tema vastaskandidaati Ed Gallreini.

Massie kuulub kongressi juba 2012. aastast ning teda peetakse iseseisvaks poliitikuks. Ta hääletab sageli partei juhtkonna vastu, kritiseerib suuri kulutusi ega toeta sõjalist sekkumist välismaal.

Massie nõudis Jeffrey Epsteini juhtumiga seotud dokumentide avalikustamist ning kritiseeris USA samme Iraani vastu. Kuna Massie ei järgi järjekindlalt Trumpi joont ja kritiseerib tema administratsiooni poliitikat, asus president eelvalimistel toetama endist mereväe eriüksuslast Ed Gallreini.

Trump ründab nüüd Massiet ning kutsus Kentucky valijaid üles teda ametist välja hääletama. Pole veel selge, kas Massie suudab survele vastu seista ja jääda Trumpi kiuste ametisse.

Küsitlused näitavad, et mõlema kandidaadi toetus on sisuliselt võrdne ehk valimiste saatus püsib noateral, vahendas The Times.

Gallrein esitleb end patrioodina, kes on Trumpi liitlane ja meeskonnamängija. Gallreini selja taga on võimsad ja rikkad toetajad ning Iisraeli-meelsed kampaaniarühmad on Massie kukutamiseks eraldanud üle üheksa miljoni dollari. Ka vabariiklaste pealiini ja Trumpiga seotud poliitilised tegevuskomiteed (super PAC-id) on eraldanud Gallreini kampaaniale miljoneid dollareid.

Kui Gallrein võidab, kinnitaks see taas, et Trump on säilitanud vabariiklaste partei üle raudse haarde. Mitmed Massie varasemad toetajad on juba andnud märku, et hääletavad seekord Gallreini poolt.

59-aastane müügimees Tim Brock hääletas varem Massie poolt, kuid on nüüd otsustanud toetada Gallreini. Talle ei meeldi, et Massie on vahel oma partei juhtkonnale vastu hakanud.

"Ma saan aru, et ta (Massie) püüab oma seisukohtade juurde jääda. Mõnikord tuleb aga mõelda laiema pildi peale ja öelda, et ma pean siin meeskonna eest väljas olema," ütles Brock ajalehele The Wall Street Journal.