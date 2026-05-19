Trumpi soosik tõrjus vabariiklaste siseopositsionääri kongressist välja

Autor/allikas: SCANPIX/AFP/LUKE JOHNSON
Kentucky osariigis toimus äge vabariiklaste eelvalimisvõitlus, kus pikaajaline kongressisaadik Thomas Massie üritas säilitada oma kohta USA esindajatekojas. Massie on aga tülis vabariiklaste pealiiniga ning president Donald Trump toetas aktiivselt tema vastaskandidaati Ed Gallreini. Kolmapäeva varahommikul selgus, et Gallrein suutis Massie alistada.

Massie kuulub kongressi juba 2012. aastast ning teda peetakse iseseisvaks poliitikuks. Ta hääletab sageli partei juhtkonna vastu, kritiseerib suuri kulutusi ega toeta sõjalist sekkumist välismaal.

Massie nõudis Jeffrey Epsteini juhtumiga seotud dokumentide avalikustamist ning kritiseeris USA samme Iraani vastu. Kuna Massie ei järgi järjekindlalt Trumpi joont ja kritiseerib tema administratsiooni poliitikat, asus president eelvalimistel toetama endist mereväe eriüksuslast Ed Gallreini.

Trump ründab nüüd Massiet ning kutsus Kentucky valijaid üles teda ametist välja hääletama.

Küsitlused näitasid varem, et mõlema kandidaadi toetus on sisuliselt võrdne ehk valimiste saatus püsib noateral, vahendas The Times. 

Gallrein esitleb end patrioodina, kes on Trumpi liitlane ja meeskonnamängija. Gallreini selja taga on võimsad ja rikkad toetajad ning Iisraeli-meelsed kampaaniarühmad on Massie kukutamiseks eraldanud üle üheksa miljoni dollari. Ka vabariiklaste pealiini ja Trumpiga seotud poliitilised tegevuskomiteed (super PAC-id) on eraldanud Gallreini kampaaniale miljoneid dollareid. 

Kui Gallrein võidab, kinnitaks see taas, et Trump on säilitanud vabariiklaste partei üle raudse haarde. Mitmed Massie varasemad toetajad on juba andnud märku, et hääletavad seekord Gallreini poolt.

Kolmapäeva varahommikul selguski, et Gallrein suutis Massie alistada. Gallrein sai 54,8 protsenti häältest, Massie kogus aga 45,2 protsenti. Kuna Kentucky osariik on vabariiklaste tugipunkt, valitakse Gallrein tõenäoliselt üldvalimistel ka kongressi.

Ajaleht The Wall Street Journal tõi välja, et viimased valimised paljastasid vabariiklaste seas valitseva põlvkondadevahelise lõhe. Küsitlused näitasid, et nooremad valijad eelistasid Massiet, samas kui vanemad valijad toetasid Gallreini.

59-aastane müügimees Tim Brock hääletas varem Massie poolt, kuid on nüüd otsustanud toetada Gallreini. Talle ei meeldi, et Massie on vahel oma partei juhtkonnale vastu hakanud.

"Ma saan aru, et ta (Massie) püüab oma seisukohtade juurde jääda. Mõnikord tuleb aga mõelda laiema pildi peale ja öelda, et ma pean siin meeskonna eest väljas olema," ütles Brock ajalehele The Wall Street Journal. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, Politico, The Times

Trumpi soosik tõrjus vabariiklaste siseopositsionääri kongressist välja

