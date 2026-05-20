Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 20. mail kell 7.14:

- Venemaa pommitas Odessa linna ja Dnipropetrovski oblastit;

- Ukraina: rindel leidis ööpäevaga aset 189 lahingkokkupõrget;

- Budanov: Ukraina ei saa EL-iga liitumisega 10 aastat oodata.

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid

Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodi oblastis Kstovo linna lähedal asuvat naftatöötlemistehast. Löögi alla jäi veel ka Venemaa Nevinnomõsski Azoti keemiatehas. Viimane on üks Venemaa suurimaid keemiatehaseid ning aitab varustada Moskva sõjamasinat.

Venemaa pommitas Odessa linna ja Dnipropetrovski oblastit

Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Hanza teatas, et Dnipro linnas sai vigastada viis inimest. Venemaa ründas piirkonnas asuvaid toiduladusid ning linnas puhkes tulekahju.

Venemaa ründas ka Sumõ oblastis asuvat mitmekorruselist hoonet, kus sai vigastada vähemalt kuus inimest. Lisaks jätkab Venemaa Odessa elanike terroriseerimist ning ründas sealset tsiviiltaristut.

"Vaenlase ulatusliku rünnaku tagajärjel said kahjustada mitmed elumajad ja autod. Ühekorruseline hoone hävis täielikult," teatas Odessa oblasti kuberner Serhi Lõsak.

Ukraina: rindel leidis ööpäevaga aset 189 lahingkokkupõrget

"Ööpäeva algusest alates leidis aset 189 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas ühe raketirünnaku, kasutades ühte raketti, andis 62 õhulööki, heites 170 juhitavat lennukipommi. Lisaks sellele kasutas 5662 kamikaze-drooni ja tegi 2241 kaudtule lasku asulatele ja meie üksuste positsioonidele," teatas Ukraina peastaap ööl vastu kolmapäeva.

Budanov: Ukraina ei saa EL-iga liitumisega 10 aastat oodata

Ukraina presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov kutsus üles Ukraina kiirendatud ühinemisele Euroopa Liiduga, märkides, et ükski riik pole seda protsessi kunagi täieulatusliku sõja ajal ette võtnud.

"Kõige Euroopa Liiduga ühinemise kohta öeldu kohta: me peame ühinema ja te kõik peate meid aitama. Ukraina ei saa seda sündmust 10 aastat oodata," ütles Budanov teisipäeval Ukraina investeeringute edendamise ja majandusarengu rahvusvahelise nõuanderühma kohtumisel.

Ta märkis, et Ukraina kuulab oma partnerite nõuandeid.

"Kuid te ei tohi unustada ka reaalsust, milles me praegu oleme. Ükski riik pole oma teel Euroopa Liiduga liitumiseks sellega silmitsi seisnud. Ja vabandage mind, aga me peame antud juhul arvestama Ukraina erandlikkusega," ütles Budanov.

"Ja veel kord, Ukraina majanduse arendamisega teete lõppkokkuvõttes endale hea investeeringu," lisas Budanov.