WSJ: Iraani sõda pani naftarikka Kuveidi raskesse seisu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et 35 aastat tagasi tungis Saddam Husseini juhitud Iraak Kuveiti ning naftariik pidi tootmise peatama. Iraani sõja tõttu kaotas Kuveit taas oma peamise sissetulekuallika ning riik on sattunud väga keerulisse olukorda.

Pärast Hormuzi väina sulgemist on Kuveit lõpetanud nafta eksportimise, jättes maailma ilma umbes kahest protsendist vajalikust toornaftast. Samal ajal on sajad Iraani droonid ja raketid tõsiselt kahjustanud Kuveidi naftataristut ning USA sõjaväebaase.

Sõda on nüüd paljastanud Kuveidi haavatavuse ja aastakümneid kestnud majandusliku seisaku. Kuigi riigi käsutuses on ligi triljoni dollari suurune investeerimisfond, on majanduslik kindlustunne langenud madalaimale tasemele pärast pandeemia puhkemist.

Kuveidis elab ligi viis miljonit inimest, kuid riik sõltub peaaegu täielikult impordist, eriti toidu ja kaupade osas, mis saabuvad peamiselt Saudi Araabiast.

"Ma arvan, et keegi ei kujutanud ette, et ohutu ja tasuta transiit läbi Hormuzi väina oleks peaaegu nii kauaks katkenud," ütles riigile kuuluva Kuwait Petroleum Co juht Nawaf Saud Al Sabah.

The Wall Street Journal toob välja, et Kuveit oli kunagi Pärsia lahe piirkonna majanduslik ja kultuuriline keskus. Kuveit pole aga endiselt 1990. aasta invasioonist täielikult taastunud, sest poliitilised vaidlused on pidurdanud reforme ning riik ei ole suutnud oma majandust mitmekesistada.

Kuveidi taristu on vananenud ning võrreldes AÜE ja Saudi Araabiaga tuleb riiki ka vähe välisinvesteeringuid.

"Me ei saa väga kauaks jääda selliseks, nagu oleme," ütles ettevõtja Faisal Al-Mutawa. Tema perekond on importinud riiki põlvkondade kaupa tarbekaupu ning ta soovib, et valitsus kontrolliks vähem majandust.

Ta märkis, et Kuveit ei ehitanud kunagi raudteeliini ning pärast Hormuzi väina sulgemist peab ta kaupa vedama veoautodega. See on tõstnud kulud mitmekordseks ning ettevõtja sõnul peaks Kuveit võtma eeskuju Saudi Araabiast ja AÜE-st.

Kuveidi juhid aga leiavad, et riigil on piisavalt raha, et kriis üle elada. Märgitakse, et varasemad sõjad õpetasid hindama stabiilsust.

"Püüame nüüd hinnata ja keskenduda sellele, et oleme vastupidavad, mitte tingimata alati tõhusad," ütles majandusminister Abdulaziz AlMarzooq. Ka teised tippametnikud on kindlad, et riik suudab kriisi üle elada ning sellest taastuda.

"See ei ole meie esimene kriis ja igast neist oleme õppinud aina rohkem ja oleme hästi kohanenud," ütles Kuwait Petroleum Co juht Nawaf Saud Al Sabah.

Kuveidi ametnike sõnul võimaldab naftataristu sulgemine teha ka varem edasi lükatud hooldustöid. Ajaleht The Wall Street Journal toob samas välja, et AÜE kiirendab samal ajal teise torujuhtme ehitamist, mis võimaldaks riigil juba järgmisel aastal oma ekspordivõimsuse kahekordistada.