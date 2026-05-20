X!

WSJ: Iraani sõda pani naftarikka Kuveidi raskesse seisu

Välismaa
Kuveidis asuv ärikeskus
Kuveidis asuv ärikeskus Autor/allikas: SCANPIX/AFP/YASSER AL-ZAYYAT
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et 35 aastat tagasi tungis Saddam Husseini juhitud Iraak Kuveiti ning naftariik pidi tootmise peatama. Iraani sõja tõttu kaotas Kuveit taas oma peamise sissetulekuallika ning riik on sattunud väga keerulisse olukorda.

Pärast Hormuzi väina sulgemist on Kuveit lõpetanud nafta eksportimise, jättes maailma ilma umbes kahest protsendist vajalikust toornaftast. Samal ajal on sajad Iraani droonid ja raketid tõsiselt kahjustanud Kuveidi naftataristut ning USA sõjaväebaase.

Sõda on nüüd paljastanud Kuveidi haavatavuse ja aastakümneid kestnud majandusliku seisaku. Kuigi riigi käsutuses on ligi triljoni dollari suurune investeerimisfond, on majanduslik kindlustunne langenud madalaimale tasemele pärast pandeemia puhkemist.

Kuveidis elab ligi viis miljonit inimest, kuid riik sõltub peaaegu täielikult impordist, eriti toidu ja kaupade osas, mis saabuvad peamiselt Saudi Araabiast. 

"Ma arvan, et keegi ei kujutanud ette, et ohutu ja tasuta transiit läbi Hormuzi väina oleks peaaegu nii kauaks katkenud," ütles riigile kuuluva Kuwait Petroleum Co juht Nawaf Saud Al Sabah. 

The Wall Street Journal toob välja, et Kuveit oli kunagi Pärsia lahe piirkonna majanduslik ja kultuuriline keskus. Kuveit pole aga endiselt 1990. aasta invasioonist täielikult taastunud, sest poliitilised vaidlused on pidurdanud reforme ning riik ei ole suutnud oma majandust mitmekesistada.

Kuveidi taristu on vananenud ning võrreldes AÜE ja Saudi Araabiaga tuleb riiki ka vähe välisinvesteeringuid.

"Me ei saa väga kauaks jääda selliseks, nagu oleme," ütles ettevõtja Faisal Al-Mutawa. Tema perekond on importinud riiki põlvkondade kaupa tarbekaupu ning ta soovib, et valitsus kontrolliks vähem majandust.

Ta märkis, et Kuveit ei ehitanud kunagi raudteeliini ning pärast Hormuzi väina sulgemist peab ta kaupa vedama veoautodega. See on tõstnud kulud mitmekordseks ning ettevõtja sõnul peaks Kuveit võtma eeskuju Saudi Araabiast ja AÜE-st.

Kuveidi juhid aga leiavad, et riigil on piisavalt raha, et kriis üle elada. Märgitakse, et varasemad sõjad õpetasid hindama stabiilsust.

"Püüame nüüd hinnata ja keskenduda sellele, et oleme vastupidavad, mitte tingimata alati tõhusad," ütles majandusminister Abdulaziz AlMarzooq. Ka teised tippametnikud on kindlad, et riik suudab kriisi üle elada ning sellest taastuda.

"See ei ole meie esimene kriis ja igast neist oleme õppinud aina rohkem ja oleme hästi kohanenud," ütles Kuwait Petroleum Co juht Nawaf Saud Al Sabah. 

Kuveidi ametnike sõnul võimaldab naftataristu sulgemine teha ka varem edasi lükatud hooldustöid. Ajaleht The Wall Street Journal toob samas välja, et AÜE kiirendab samal ajal teise torujuhtme ehitamist, mis võimaldaks riigil juba järgmisel aastal oma ekspordivõimsuse kahekordistada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

12:29

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

12:24

Hussar: Karis ei avaldanud oma kandideerimisplaani

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

12:20

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

19.05

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

19.05

Merilin Metsik: elektriautod ja soojuspumbad raputavad Eesti elektrivõrku

19.05

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani Uuendatud

19.05

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

ilmateade

loe: sport

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

11:53

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

11:19

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

10:45

TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

loe: kultuur

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

12:29

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

loe: eeter

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

11:59

Kumu suures saalis näituse avav Kristi Kongi: panin gaasi põhja

09:56

Maire Aunaste: lahkuminekud on alati palju huvitavamad kui kokkusaamised

Raadiouudised

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

19.05

Päevakaja (19.05.2026 18:00:00)

19.05

Venemaa loodab suurendada nafta ja gaasi müümist Hiinale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo