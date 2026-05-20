Kaitseväe juhataja ametissenimetamise korda muutev eelnõu on teisel lugemisel

Riigikogus läheb täna teisele lugemisele mahukas kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse eelnõu, mille arvukate paranduste seas leiduvad ka punktid, mis muudavad kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu peeti selleks, et eelnõu üldse teisele lugemisele jõuaks, pikki ja põhjalikke läbirääkimisi ning lõpuks sündis kompromiss, mis peaks tagama selle vastuvõtmiseks vajaliku häälte arvu. Tema sõnul jõuab riigikogu eelnõu vastuvõtmiseni tõenäoliselt juuni esimeses pooles. Janek Salme