Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene droonipiloodi hävitamisest

Kuvatõmmis Ukraina rünnakus süttinud Vene droonipilootide ettevalmistusekskusest. Autor/allikas: SOtsiaalmeedia
Ukraina drooniväejuhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat.

Ukraina droonivägede (SBS) ülem Robert Brovdi kutsungiga Magyar teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et Venemaa armee 42. diviisi 78. erivägede polk Sever-Ahmat oli oma droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse rajanud Snižnesse, mis on olnud okupeeritud alates 2014. aastast.

Ööl vastu kolmapäeva 20. maid korraldas SBS koostöös Ukraina julgeolekuteenistusega (SBU) sellele õhurünnaku, kasutades 11 keskmise löögijõuga drooni, millel on 100-kilogrammine lõhkepea. Magyari info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid, ka droonide ja lahingüksuste laoruumina.

Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus neli remondiks toimetatud soomukit Tigr. Kogu varustus hävis.

"65 kadeti ja väljaõppekeskuse juhi, raketi- ja suurtükiväe akadeemia teaduste doktori, alampolkovniku (lääne mõistes kolonelleitnant – toim.) kutsungiga Burõi surm on kinnitust leidnud. Meditsiiniliste juhtumite arv on selgitamisel. Keldris hoitud laskemoonavaru jättis [Vene] personalile rajatises unustamatu mulje," kirjutas SBS-i ülem.

Magyari sõnul oli okupeeritud Ukraina territooriumil ainult kolm sellist väljaõppekeskust. Nüüd on neid alles kaks. "Praegu," lisas ta oma postituses.

Magyari avaldatud videos on näha mitte ainult Ukraina droonide poolt rünnaku ajal jäädvustatud kaadreid, vaid ka kohalike elanike filmitud videkaadreid rünnakujärgsetest sündmustest, mis tõestavad, et okupantide rajatis hävitati täielikult, märkis väljaanne LIGA.net.

SBS kommenteeris, et selliste rajatiste hävitamine vähendab Venemaa armee võimet koolitada mehitamata õhusõidukite meeskondi, remontida soomukeid ja toetada üksusi rindel.

