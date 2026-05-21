Läti uus võimuliit võtab ilmet

Läti rahvusringhääling LSM kirjutab, et tulevane võimuliit sai kolmapäeval selgemaks ning valitsuse peaksid moodustama neli parlamendiparteid. Uue valitsuse mandaat kestaks aga vaid mõne kuu, kuna Läti seimi valimised toimuvad juba 3. oktoobril.

Uus Ühtsus teatas, et on valmis moodustama võimuliidu koos Ühisnimekirja, Roheliste ja Talurahva Liidu (ZZS) ning Rahvusliku Liiduga. Neljal parteil oleks Läti seimis vajalik enamus.

Uue Ühtsuse parlamendifraktsiooni juht Edmunds Jurēvics andis märku, et tema partei on valmis liituma tulevase võimuliiduga. Samas rõhutas ta, et peaministrikandidaadilt Andris Kulbergsilt (Ühisnimekiri) oodatakse endiselt konkreetset ja realistlikku tööplaani

"Eesmärk peaks olema luua võimekas valitsus, millel on selge ülesannete loetelu. Ülesanneteta kokkulepe ei ole täieõiguslik kokkulepe," lisas Jurēvics.

LSM kirjutab, et valitsusjuhiks peaks saama Kulbergs ning igale poliitilisele jõule eraldataks neli ministrikohta.

Kuna järgmised parlamendivalimised toimuvad juba 3. oktoobril 2026, nähakse uut valitsust pigem ajutise ja tehnilise lahendusena, mille peamine eesmärk oleks tagada riigi toimimine ja julgeolek kuni valimisteni.