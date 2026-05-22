X!

Kiviselg: Venemaa ja Ukraina naabrite katsumused õhukaitsele kasvavad

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Teisipäeval lasid Rumeenia hävituslennukid alla Eestisse eksinud võõra drooni. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul on selge, et väljakutsed Venemaa ja Ukraina naaberriikide õhukaitsele ainult kasvavad.

Balti õhuturvet teostavad Rumeenia hävituslennukid tulistasid teisipäeva südapäeval Põltsamaa lähistel alla Eesti õhuruumi tunginud drooni.

Kiviselja sõnul on kaugmaa droonid muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ning nende tootmine ja kasutus suureneb pidevalt

"On selge, et väljakutsed sõdivate riikidega piirinevatele riikide õhukaitsele edaspidi ainult kasvavad," sõnas Kiviselg.

Venemaa on Kiviselja sõnul alustanud drooni-juhtumite taustal ka Balti riikide vastast valeinfo kampaaniat.

"Venemaa süüdistab Balti riike ja samuti Soomet oma õhuruumi avamises Ukraina droonide ja droonimeeskondade võõrustamisele, kes sealt siis rünnakuid Venemaal asetsevate sihtmärkide vastu läbi viivad," rääkis Kiviselg.

Sellel väitel ei ole koloneli sõnul aga reaalsusega midagi pistmist.

Ukraina on jätkanud Venemaa strateegilise tähtsusega ettevõtete ning sõjaliste sihtmärkide ründamist ning need on hakanud jätma jälge ka Venemaa avalikule arvamusele.

Mai alguses Venemaal läbiviidud arvamusküsitluste kohaselt pidas 18 protsenti vastanutest nädala kõige märkimisväärsemaks sündmuseks Ukraina kauglööke strateegiliste sihtmärkide pihta. Rindel toimuvat pidas peamiseks teemaks 16 protsenti, selgitas Kiviselg. Aprillis pidas õhurünnakuid kõige aktuaalsemaks teemaks aga viis kuni kuus protsenti vastanutest.

"Venemaa elanikkond hakanud selgemalt tunnetama sõja füüsilist reaalsust, sellega kaasnevaid ohte, purustusi, hävinguid ning ebameeldivusi," leidis kolonel.

Kiviselja sõnul oli möödunud nädala rindeaktiivsus selle aasta kõige kõrgem, kui ööpäevas toimus keskmiselt 245 lahingkontakti. Sealjuures kaotas Vene Föderatsioon päevas keskmiselt umbes 1100 võitlejat ning seda on enam, kui nad uusi sõdureid juurde suudavad värvata.

Terve maikuu jooksul suutis Venemaa okupeerida mõnikümmend ruutkilomeetrit ning eelmise nädala jooksul suutis Ukraina rohkem maad vabastada, kui Venemaa vallutada, andis kolonel ülevaate.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:06

Auvere elektrijaam on augusti keskpaigani hoolduses

13:01

Zelenski kinnitas rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehasele Uuendatud

12:58

EOK kinnitas nimekirjad, presidendiks kandideerivad Teigamägi ja Tudeberg

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

12:45

Naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga eel kahel korral Lätiga

12:40

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

12:40

USA avas Gröönimaal konsulaadi uued ruumid

12:38

Kiviselg: Venemaa ja Ukraina naabrite katsumused õhukaitsele kasvavad

12:37

Voog: Reformierakonna ja sotside pooldajate kattuvus on väga suur

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

21.05

Sõja 1548. päev: Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

21.05

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

13:01

Zelenski kinnitas rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehasele Uuendatud

04:37

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

21.05

Rein Kilk kaotas seitse aastat kestnud kohtuvaidluse Hans H. Luigega

04:34

Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

21.05

ISW: Venemaa loob infokeskkonda uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu

21.05

LHV pangast lahkub kaks juhatuse liiget

21.05

NATO tippjuht: alternatiivi Palantiri tehnoloogiale praegu ei ole

21.05

Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

ilmateade

loe: sport

12:58

EOK kinnitas nimekirjad, presidendiks kandideerivad Teigamägi ja Tudeberg

12:45

Naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga eel kahel korral Lätiga

11:59

Suri USA autospordikuulsus Kyle Busch

11:33

Saksamaa meedia: Hein sõlmis Werderiga nelja aasta pikkuse lepingu

loe: kultuur

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

11:53

Ansambel Soundslip avaldas albumi "Rejected Homeworks"

11:46

Kristjan Raua preemia pälvisid Videvik, Kask, Kekišev ja Külm

loe: eeter

12:02

Pesakastiekspert: see töö aitab end muust maailmast korraks välja lülitada

10:42

Eestis avastati viie kuuga 360 uut rinnavähijuhtumit

10:29

Kristiina Ehin: loominguline koostöö oma abikaasaga on mulle olnud raske ka

10:13

Lapsepõlves saadud päikesepõletus kasvatab melanoomi riski

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (22.05.2026 12:00:00)

10:50

Reformierakonna reiting on langenud rekordmadalale

10:50

USA president Donald Trump saadab Poola 5000 sõdurit

10:50

Huvirühmade mure: riigi plaan liita tervishoid ja sotsiaalabi on läbi mõtlemata

09:25

Raadiouudised (22.05.2026 09:00:00)

21.05

Päevakaja (21.05.2026 18:00:00)

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

21.05

Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

21.05

Valitsus saadab kliimakindla majanduse seaduse eelnõu riigikokku

21.05

Tartu kaalub muudatusi rattaringluse korralduses

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo