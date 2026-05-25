Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks Urmas Tali

Võru linnapeaks sai Urmas Tali
Võru linnavolikogu liikmed valisid esmaspäeval erakorralisel istungil Võru uueks linnapeaks Keskerakonda kuuluva Urmas Tali ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis.

Võru linnavolikogu aseesimeheks valiti Isamaasse kuuluv Nele Ploomipuu.

Uue linnapea sõnul asub uus võim esmajärjekorras eelarvega tegelema, kuigi koalitsioonileping ei ole veel lõpuni kokku lepitud.

"Me eelkõige räägime sellest, mida saab natuke muuta ja natuke paremaks teha. Kui me siin homse päeva jooksul suudame eelarvele natuke rohkem sisse vaadata ja teame täpsemalt, kus me hetkel oleme ja millistes suundades me saame edasi minna. Meil on koalitsioonileping veel alles tööprojektina, me teeme selle valmis ja võib-olla nädala lõpuks on meil midagi konkreetset ütelda ka linnakodanikele," rääkis Tali.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

