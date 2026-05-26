Kulbergs avalikustas Läti uue valitsuse koosseisu

Tulevases valitsuses saab Ühendnimekiri endale peaministri, rahandusministri, justiitsministri ning nutika halduse ja regionaalarengu ministri portfelli. Peaministriks saab Kulbergs, rahandusministriks aga Māris Kučinskis.

Uuele Ühtsusele jäävad välis-, kaitse-, tervise- ja transpordiministri kohad. Välisministrina jätkab Baiba Braže ning tervishoiuministrina Hosams Abu Meri. Kaitseministri ametikohale on esitatud kolonel Raivis Melnis ning transpordiministri ametikohale praegune siseminister Rihards Kozlovskis.

Rahvusliku Liidu esindajad asuvad juhtima sise-, kultuuri-, haridus- ja teadus- ning kliima- ja energiaministeeriumi. Erakond esitab haridus- ja teadusministri kohale parteijuhi Ilze Indriksone ning siseministri kohale Jānis Dombrava.

Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS) säilitab peaaegu kõik oma senised ametikohad. Daiga Mieriņa jätkab spiikrina, Viktors Valainis majandusministrina ja Reinis Uzulnieks sotsiaalministrina. Uldis Augulis peaks saama põllumajandusministriks.