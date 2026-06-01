Zelenski näeb kuni talveni võimalust rahukõnelusteks

Zelenski rääkis telekanalile CBS News antud usutluses, et Ukraina on saanud alates 2025. aasta detsembrist lahinguväljal initsiatiivi ja seega on Kiievil parem positsioon läbirääkimisteks Venemaaga. See võimaluste aken jääb aga avatuks järgmise talveni, mil Moskvalt võib oodata taas Ukraina kriitilise energiainfrastruktuuri ründamist.

President ütles, et ta teavitas sellest diplomaatilisest võimalusest ka USA partnereid, kes on vahendanud läbirääkimisi Kremliga,

"(See) algas 2025. aasta detsembris, kui Venemaa hakkas lahinguväljal initsiatiivi kaotama," ütles Zelenski. "Ja sellest vaatenurgast jagasin seda teavet meie Ameerika partneritega. Ütlesin neile jaanuaris, et minu arvates on meil läbirääkimisteks aken, sest iga kuu kaotavad nad üha rohkem inimesi ... Seega on meil nüüd see periood enne talve. Arvan, et enne talve peame leidma viisi, diplomaatilise viisi, et istuda ja rääkida."

Venemaa rindejoone edasiliikumine peatus 2025.–2026. aasta talvel, nagu see oli juhtunud ka varasematel aastatel kogu täiemahulise sõja vältel. Külmad olud raskendasid Vene jalaväegruppidel Ukraina positsioonidele imbumist ja Ukraina droonioperaatoritest möödahiilimist.

Zelenski intervjuud vahendanud väljaanne The Kyiv Independent meenutas, et 2026. aasta märtsi alguses väitis ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi, et eelmisel kuul vallutas Ukraina tagasi rohkem territooriumi, kui Venemaa sel perioodil okupeeris – see oli esimene selline edu pärast Ukraina ebaõnnestunud vastupealetungi 2023. aastal.

Samal ajal kui Ukraina väed alustasid lõunas uusi vasturünnakuid ja haarasid initsiatiivi rindejoonel, eskaleeris Venemaa dramaatiliselt Ukraina linnade õhurünnakuid, võttes keset talve sihikule kütte- ja elektrivarustuse taristu .

"(Nad) alustasid massiivseid raketirünnakuid ja peamine põhjus, miks nad seda tegid, on see, et nad hakkasid lahinguväljal kaotama," ütles Zelenski CBS Newsile.

Zelenski märkis ka, et Venemaa kaotab praegu Ukrainas võideldes kuni 35 000 sõdurit kuus. "Nad on teel suure inimjõu kriisi poole. Ma arvan, et kõik see tõukab neid dialoogile," ütles ta.

Selleks, et Ukraina saaks läbirääkimiste jätkamise võimalust ära kasutada, peab Venemaa režiimi juht Vladimir Putin silmitsi seisma täiendava survega, ütles Zelenski.

Ukraina president tõdes samas, et USA läbirääkijad keskenduvad praegu Iraani sõjale ega sea praegu Ukrainat prioriteediks.

"Ameerika Ühendriigid on oma tähelepanu Lähis-Idale nihutanud ning seetõttu arvan, et Lähis-Ida on prioriteet. Seepärast on meie diplomaatilistes läbirääkimistes paus," ütles ta.

Sellegipoolest rõhutas Zelenski rahuläbirääkimiste taasalustamise olulisust, tuues eriti esile sõja jätkuvat mõju Ukraina lastele. Venemaa on röövinud Ukrainast üle 20 000 lapse, mis on sõjakuritegu, mille eest Rahvusvaheline Kriminaalkohus (RHK) andis Putini suhtes välja vahistamismääruse.

Zelenski sõnul on kiireloomuline vajadus, et Ukraina ja tema partnerid teeksid koostööd rohkemate laste kojutoomise nimel, ning väitis, et Venemaa pakkus Ukrainale võimalust vahetada röövitud Ukraina lapsi sõjavangide vastu.

"(Nad) pakkusid meile välja laste vahetamise sõdurite vastu," ütles ta. "Kas te suudate ette kujutada? Kuidas me saame oma lapsi vahetada? ... Jah, on oluline saada tagasi meie sõdalased, sõjavangid, aga me ei saa neid laste vastu vahetada," rääkis ta.

Zelenski ütles ka, et Venemaa koolitab äraviidud lapsi Ukrainat vihkama ja mõnel juhul saadab Ukrainast röövitud poisse ka võitlema oma kaasmaalaste vastu. Ta ütles, et valitsusel on tõendeid selle kohta, et Venemaa surub neid noorukeid lahinguväljale.

The Kyiv Independnet märkis, et Ukraina presidendi märkused tulevad ajal, mil riik valmistub järjekordseks ulatuslikuks Venemaa ballistiliste rakettide rünnakuks. Zelenski on pöördunud otse USA presidendi Donald Trumpi poole täiendava toetuse saamiseks, sealhulgas õhutõrjerakettide, Venemaa-vastaste sanktsioonide ja diplomaatia uuendamise osas.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles 30. mail ajakirjanikele, et Ameerika Ühendriigid leiavad viisi, kuidas aidata Ukrainal ennast kaitsta, kuigi ta ei esitanud üksikasju.

Ukraina ja Venemaa vaheliste läbirääkimiste viimane voor toimus 2026. aasta veebruaris Genfis. USA välisminister Marco Rubio tunnistas 12. mail, et USA vahendatud kõnelused on sisuliselt takerdunud.

Zelenski ütles CBS Newsile, et Ukraina loodab Trumpi peamisi läbirääkijaid, erisaadikuid Steve Witkoffi ja Jared Kushnerit järgmise kahe nädala jooksul Kiievis võõrustada.

Zelenski hinnangul ei tooda USA piisavalt raketitõrjerakette

Ameerika Ühendriigid ei tooda piisavalt ballistiliste rakettide vastaseid õhuõrjerakette, mis võib viia kriisini erinevates maailma paikades, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski pühapäeval.

"Venemaa suurendab ballistiliste rakettide tootmist. Saatsin kirja Valgele Majale ja USA kongressile. Loodan, et nad mõistavad ja reageerivad," ütles Ukraina liider.

Zelenski sõnul toodetakse praegu Ühendriikides iga kuu umbes 60–65 ballistiliste rakettide vastast raketti. Ukraina riigipea hinnangul pole see piisav.

"See pole saladus ja Venemaa teab seda. Me peame tootmist laiendama. Palusin eelmiselt USA administratsioonilt ja palun ka praeguselt administratsioonilt, et Ukrainale antaks litsentsid [ballistilisi rakette tõrjuda suutva õhutõrjesüsteemi] Patriot rakettide tootmiseks," rääkis Ukraina president.

"See aitaks meid. See aitaks Lähis-Ida ja mistahes muud riiki, mida Ühendriigid otsustavad aidata. Kuni me ei tooda Euroopa ballistiliste rakettide vastast süsteemi, siis vajame Ühendriikide toetust," lõpetas Ukraina riigipea.

Venemaa õhurünnakus Odessa oblastile sai kahjustada tsiviiltaristu

Venemaa korraldatud õhurünnaku tagajärjel sai ööl vastu esmaspäeva Ukraina Odessa oblastis kahjustada tsiviiltaristu ja elumajad, teatas sõjaväelise administratsiooni juht Oleh Kiper.

"Pühapäeva hilisõhtul sai vaenlase droonide rünnaku tagajärjel Odessa oblastis kahjustada tsiviiltaristu. Kahjustada sai ühe eramaja territoorium ja samuti lähedal asuvad elumajad. Puhkenud tulekahju kustutati kiiresti," seisis avalduses.

Rünnaku tagajärjel inimohvritest ei teatatud.

Uudistekanali Ukrinform andmetel hoidis Ukraina julgeolekuteenistus ühtlasi koostöös Ukraina kaitseministeeriumi luuredirektoraadiga ära Venemaa luure uued katsed korraldada Odessas terrorirünnak.