Samosti asemel hakkab Vikerraadios saadet juhtima Jaagant

"Kingad on suured ja selles mõttes, kui palju on sellel saatel kuulajaid. Püüame need kuulajad säilitada, aga see saade ei ole kindlasti sama kui seni. Ma ei kavatse ega ürita asendada Anvar Samostit. Püüame teha omamoodi ja arvan, et tuleb huvitav," ütles Jaagant esmaspäeval "Vikerhommikus".

Esimene uue koosseisuga saade "Aaspõllu ja Jaagant" on eetris eeloleval pühapäeval, 7. juunil kell 12.05.

Aaspõllu senine kaassaatejuht Anvar Samost siirdus 1. juunist Postimehe peatoimetajaks ja otsustas ka Vikerraadios saatejuhtimisest loobuda. Samost, kellest ühtlasi sai ka Kuku raadio peatoimetaja, hakkab pühapäeviti juhtima Kukus arvamussaadet.

Urmas Jaagant on töötanud ajakirjanduses 2008. aastast. Ta alustas Eesti Päevalehes veebireporterina, hiljem Eesti Päevalehe reporterina. Ta on töötanud ajakirjanikuna ka BNS-is, Postimehes ja Äripäevas. Alates 2022. aastast töötab Jaagant Eesti Ekspressis, praegu toimetaja ja peatoimetaja asetäitja.

Ta on olnud viimastel aastatel ka Vikerraadio arutelusaate "Rahva teenrid" üks osalejaid.

Urmas Jaagant on õppinud Tallinna Ülikoolis esmalt eesti filoloogiat (2008) ja magistriõppes riigiteadusi (2023).