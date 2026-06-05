Ukrainas hukkus Vene rünnakutes 11 inimest, teatasid reedel piirkondlikud võimud. Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et Ukraina drooniüksused on viimastel nädalatel edukalt rünnanud Venemaa kontrolli all olevat Donetski lennujaama, et takistada selle kasutamist sõjaväebaasina.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 5. juunil kell 12.53:

- Ukrainas hukkus Vene rünnakutes vähemalt 11 inimest;

- Ukraina hävitas Venemaa droonibaasi, mis asus okupeeritud Donetski oblastis;

- USA esindajatekoda astus sammu uue Ukraina abipaketi suunas.

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes vähemalt 11 inimest

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes kolm inimest, teatasid reedel piirkondlikud võimud. Hiljem teatasid võimud, et Vene rünnakutes hukkus vähemalt 11 inimest ja 68 inimest sai vigastada.

Venemaa korraldas droonirünnaku Konotopis asuvale tsiviiltaristule, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt viis inimest, sealhulgas kolm last.

"Vene rünnak süütas elumaja. Praegu on teada viis ohvrit: abikaasa, ema ja kolm last, kes on sündinud aastatel 2012, 2017 ja 2023. Kõik kolm last on haiglas koos oma 1988. aastal sündinud emaga, kes sai samuti vigastada," ütles Ukraina põhjaosas asuva Konotopi linnapea Artem Semenihhin.

Veidi varem oli president Volodõmõr Zelenski saatnud Vene režiimi juhile kirja, milles kutsus Putinit üles sõda lõpetama.

Zelenski tegi neljapäeval Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles hiljem, et kui Zelenski soovib Putiniga kohtuda, saab ta seda teha Moskvas.

Ukraina hävitas Venemaa droonibaasi, mis asus okupeeritud Donetski oblastis

Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et Ukraina drooniüksused on viimastel nädalatel edukalt rünnanud Venemaa kontrolli all olevat Donetski lennujaama, et takistada selle kasutamist sõjaväebaasina.

Ukraina mehitamata süsteemide 14. rügement on sihikindlalt hävitanud lennujaama taristut, mida Vene väed kasutasid nii Shahed-tüüpi ründedroonide stardipaiga kui ka logistikakeskusena. Operatsiooni käigus on Ukraina droonid hävitanud droonide stardiplatse, transpordivahendeid, laskemoonaladusid ja kütusehoidlaid.

Operatsiooni kavandanud Ukraina ohvitseri sõnul on tegemist kampaaniaga, mille eesmärk on piirata Venemaa võimet kasutada Shahed-tüüpi droone rünnakuteks Ukraina linnade vastu.

USA esindajatekoda astus sammu uue Ukraina abipaketi suunas

Kuus vabariiklast liitusid demokraatidega, et suruda läbi hääletus Ukrainale antava sõjalise abi üle, teatas neljapäeval väljaanne The Hill.

Esindajatekoda hääletas tulemusega 218:204 protseduurilise ettepaneku poolt, mis sillutab teed hääletusele "Ukraina toetamise seaduse" (Ukraine Support Act) üle, mille esitas esindajatekoja väliskomisjoni juhtiv demokraadist liige Gregory Meeks.

Esmakordselt 2025. aasta aprillis esitatud eelnõu annaks Ukrainale kaheksa miljardit dollarit sõjalist laenu, pikendaks Ukraina julgeolekuabi algatust kuni 2027. aastani võimaldades Ühendriikidel saata relvi otse Pentagoni varudest ning kehtestaks Venemaale lisasanktsioone.

Samas märkis väljaanne, et eelnõu tekst on vananenud, kuna fondi eraldatud summa on väiksem, mille USA kongress kiitis heaks 2026. eelarveaasta riigikaitse volituste seadusega. Samuti kutsutakse selles NATO liikmesriike üles võtma kohustust kulutada kaitsele vaid kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist. Samas kui 2025. aastal võtsid NATO liikmesriigid suures osas kohustuse viia kaitsekulutused viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

Sellegipoolest usuvad Ukraina toetajad, et Meeksi eelnõu vastuvõtmine saadaks tugeva signaali USA toetusest ajal, mil Venemaa intensiivistab rünnakuid riigi vastu ning Ukraina president Volodõmõr Zelenski on avalikult pöördunud Trumpi poole palvega saada ballistiliste rakettide tõrjumiseks Patrioti püüdurrakette.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1550 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 370 890 (+1550)

- tankid 11 980 (+2)

- jalaväe lahingumasinad 24 684 (+8);

- suurtükisüsteemid 43 315 (+68);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1832 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1404 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1576 (+14);

- operatiivtaktikalised droonid 329 772 (+2046);

- tiibraketid 4733 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 103 300 (+329);

- eritehnika 4250 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.