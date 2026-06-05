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USA suursaadik EL-is: Trump ei tahtnud kunagi Gröönimaad rünnata

Välismaa
USA suursaadik Euroopa Liidu juures Andrew Puzder
USA suursaadik Euroopa Liidu juures Andrew Puzder Autor/allikas: AFP / Scanpix
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpi ähvardustest Gröönimaa ründamisest saadi valesti aru, ütles USA saadik Euroopa Liidu juures reedel.

"Seda tõlgendati nii, nagu oleksime kuidagi ähvardanud Gröönimaa territoriaalset terviklikkust," ütles USA saadik EL-i juures, Andrew Puzder, Brüsseli majandusjulgeoleku foorumi osalejatele. "Aga president [Trump] ei ole kunagi öelnud, et me kavatseme sinna sissetungida."

Oma teisel ametiajal on Trump korduvalt õhku visanud idee Gröönimaa annekteerimisest, välistamata sealhulgas ka sõjalise jõu kasutamist, mis tekitas Euroopas suurt ärevust.

Puzderi sõnul olid presidendi avaldused kasulikud, kuna juhtisid tähelepanu Gröönimaa strateegilisele tähtsusele, kuid neid ei oleks pidanud tõsiselt võtma.

Puzderi kommentaar järgnes USA välisminister Marco Rubio sõnavõtule, kes ütles USA Esindajatekoja väliskomisjonile, et saar kuulub veel Taanile .

Trump välistas jaanuaris lõpuks sõjalise sissetungi Gröönimaale, avades tee USA ja Taani kõnelustele Ameerika sõjalise kohaloleku suurendamise üle saarel.

Endine restoraniettevõtja Puzder võrdles Euroopa reaktsioone Trumpi ähvardustele cappuccino vahu ja kohviga.

"Kui tellid cappuccino, siis tellid selle kohvi, mitte vahu pärast. Keskendugem siis kohvile, mitte vahule. Ja suur osa sellest ongi vaht," selgitas ta.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Politico

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