Galerii: Volodõmõr Zelenski kohtus Kadriorus president Karisega

Teisipäeval saabus Eestisse visiidile Volodõmõr Zelenski koos abikaasa Olena Zelenskaga. Lõunaajal kohtus Zelenski Kadriorus Eesti presidendi Alar Karisega ning nad andsid ka ühise pressikonverentsi.

Pressikonverents toimus ukraina ja eesti keeles, samuti oli sünkroontõlge tagatud inglise keelde. Allpool saab vaadata pressikonverentsi salvestusi.

Video: Zelenskite saabumine Kadriorgu

Pressikonverents eesti keeles

Pressikonverents ukraina keeles

Pressikonverents inglise keeles

Pressikonverents originaalheliga

Lisaks Karisele kohtub Zelenski Tallinnas peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö (NB8) tippkohtumisel.

Sirje Karis ja Ukraina esileedi Olena Zelenska kohtuvad haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega, osalevad Eesti ülikoolide ja Ukraina uuringute ülemaailmse koalitsiooni koostöömemorandumite allkirjastamisel. Samuti külastavad nad Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust (ESTDEV).