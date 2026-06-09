Tartus ja ka mujal Eestis on ulatuslik elektrikatkestus

Suur osa Tartust on teisipäeva õhtul elektrita. Elektrikatkestustest oli teateid Annelinnast, Veerikult, Ülejõelt, Raadilt, Karlovast ja Kesklinnast. Foorid ei töötanud ja liiklus seisis. Elektriühenduse katkemisest on teateid ka mujalt Lõuna-Eestist.

Elektrilevist öeldi, et tegemist on Eleringi rikkega, mille põhjust praegu veel ei teata. Praegu tegeletakse järkjärgult elektriühenduste taastamisega.

Kohalikud andsid teada, et elektrita oli ka Eesti suurimaid haiglaid Tartu Ülikooli Kliinikum.

"Täna toimunud elektirikatkestus mõjutas kliinikumi tavatoite elektrisüsteemi, mis on praeguseks osaliselt taastunud. Kliinikumi generaatorid rakendusid ning hetkel taastatakse elektrivõrku ümberlülitusega. Hetkel teadaolevalt ei mõjutanud katkestus infosüsteeme," ütles kliinikumi pressiesindaja.

RIA kommunikatsioonijuht Karit Kaasik ütles, et neile teadaolevalt ei olnud tegu küberrünnakuga.

Kohalikud on andnud teada elektrikatkestusest ka väljaspool Tartut. Näiteks Põlvamaal Vastse-Kuustes ja samuti Tartumaal Nõos. Samuti oli teatud aja elektrita Elva.

Elektrilevi katkestuste kaart Maru ja rikketelefon on hetkel kasutamiskõlbmatud.

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