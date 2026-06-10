X!

Kalli järves asuv soosaar on mattunud õitsvate siberi võhumõõkade alla

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Emajõe-Suursoos Kalli järves asuv soosaar on täitunud õitsvate siberi võhumõõkadega. Kes soovib saare ilu oma silmaga näha, peab võtma ette seikluse mööda veeteed.

Teekonda Kalli järves asuvale soosaarele just sageli ette ei võeta, sest sinna pääsemine kõige lihtsam pole. Läbida tuleb ligi kuue kilomeetrine mööda Emajõe-Suursoo veeteed ja seejärel pidada soosaarel võitlus läbi nõgeste ja võsa lilleaasani.

"Selle koha kohta rääkisid kohalikud inimesed, et on üks koht Emajõe-Suursoos, kus kasvab jube palju neid lilli - siberi võhumõõkasid. Kellegagi mingil korral läksime otsima seda kohta ja siis avastasimegi talvel ja kui juba talvel oli selline vaatepilt, et need kuprad kõlisesid tuules, siis loomulikult kappasin siia järgmisel kevadel tagasi neid vaatama," ütles Emajõe-Suursoo loodusretkejuht Kristina Traks.

Tähelepanekuid, et Emajõe-Suursoos selline lilleaas asub, on juba saja aasta tagusest ajast, mil tehti soosaarel heina.

"Võib-olla need lilled sellepärast ongi, et heina tehti, sest inimene on hoolitsenud selle koha eest, et see ei ole kinni kasvanud. Ta tahab kasvada ikkagi võrdlemisi niisketes kohtades, aga samas mitte jalgupidi vees. Ta tahab niidukest, kust teda välja ei kaevata, aga kuna ta kasvab ka koduaias, siis see väljakaevamine on suur probleem. Siia sa ikka ei tule labidaga," lausus Traks.

Traksi sõnul on Eestis kohti, kus massiliselt siberi võhumõõkasid kasvab, üksikuid. Suursoos aga lilli vähemaks jäänud pole, pigem on võhumõõkadega kaetud ala laienemas. Kaasa aitavad sellele ka loomad.

"Põdrad võivad aidata seda levikut. Põdrad tegelikult ju hooldavad seda aasa siin. Nad tallavad siin, nad söövad põõsaid madalamaks ja nii ongi," lausus Traks.

Soosaarel asuvad võhumõõgad on täies ilus ka veel järgmisel nädalal. Edasine sõltub ilmast.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10.06

Legia viigistas suure võiduga finaalseeria, Drelli klubi kaotas avamatši

10.06

ETV spordisaade, 10. juuni

10.06

Teigamägi: Eesti sport vajab täna töörahu ja usaldust

10.06

Martin Paasoja jätkab Tartu Ülikool ridades

10.06

Paavst pühitses sisse Sagrada Família kõrgeima torni Uuendatud

10.06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

10.06

Trump: Iraan on läbirääkimistega liialt venitanud ja peab selle eest maksma Uuendatud

10.06

Vanglate väljarentimine teistele riikidele sai riigikogult heakskiidu Uuendatud

10.06

Kalli järves asuv soosaar on mattunud õitsvate siberi võhumõõkade alla

10.06

Neljapäeval võib sadada ja lüüa välku

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

10.06

Tallinna värske kommunikatsioonijuht lahkub ametist

10.06

Veidenberg: tülgastav on tühistada inimest selle eest, mis 20 aastat tagasi tehti

10.06

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Samaara oblastis Uuendatud

10.06

Droonilepe Ukrainaga jäi Eestil sõlmimata Uuendatud

10.06

Maarja-Liis Ilus: oli õnn, et ma luksusliku elu tõttu hulluks ei läinud

10.06

Raudsepp: hakkame arhitektide asemel kasutama rohkem standardlahendusi

09.06

Tartus ja ka mujal Eestis oli ulatuslik elektrikatkestus

10.06

Venemaa rajab Soome piiri lähistele uut garnisoni

10.06

PPA ja päästeamet: uute vanglaametnike värbamine loob ebavõrdse seisu

09.06

Bulgaaria uus valitsus peatab sõjalise abi Ukrainale

ilmateade

SPORT

10.06

Legia viigistas suure võiduga finaalseeria, Drelli klubi kaotas avamatši

10.06

ETV spordisaade, 10. juuni

10.06

Teigamägi: Eesti sport vajab täna töörahu ja usaldust

10.06

Martin Paasoja jätkab Tartu Ülikool ridades

loe: kultuur

10.06

Osale küsitluses: Klassikaraadio kogub kuulajatelt programmi kohta tagasisidet

10.06

Ülo Pikkov oma uuest filmist "Maa": see on ka homaaž Heino Parsi "Naelale"

10.06

Voronja galerii sellesuvised kunstnikud: me ei püüa kedagi välja naerda

10.06

Kuraator Kadri Lind: Stencibility on tänavakunstnike suguvõsakokkutulek

loe: eeter

10.06

Osale küsitluses: Klassikaraadio kogub kuulajatelt programmi kohta tagasisidet

10.06

Voronja galerii sellesuvised kunstnikud: me ei püüa kedagi välja naerda

10.06

Urmas Tartes: kõige tõhusam sääsetõrjevahend on korralik matkariietus

10.06

Kuraator Kadri Lind: Stencibility on tänavakunstnike suguvõsakokkutulek

Raadiouudised

10.06

Koalitsioon plaanib suurendada ekspertide arvu ERR nõukogus

10.06

Tartu arutab ööelustrateegiat ja kultuuritoetusi

10.06

Riigikogu peab ilmselt selle aasta kõige pikemat istungit

10.06

Päevakaja (10.06.2026 18:00:00)

10.06

Tartu Maarjavälja õppe- ja teadushoonestu ehitus algab aasta lõpus

10.06

Haapsalu lahte karbi- ja vetikafarmide rajamine lükkub edasi

10.06

Elektrikatkestuse põhjuseks Tartus oli plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike

10.06

Raadiouudised (10.06.2026 15:00:00)

10.06

Taani uue koalitsiooni eesmärk on muuta ettevõtlus ja investeerimine atraktiivsemaks

10.06

Homme hakkab taas sadama

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo