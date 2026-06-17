Moskva naftatöötlemistehas peatas Ukraina õhurünnaku tõttu töö

Uudisteagentuuri Reuters infot vahendanud Ukraina meediakanalid teatasid, et rünnak Moskva kaguosas asuvale rafineerimistehasele kahjustas selle peamist töötlemisüksust, mis annab 53 protsenti tehase koguvõimsusest. See sundis Moskva oblasti suurimat kütusetarnijat oma tegevust peatama.

Reutersi allikate sõnul peaks Kapotnja rafineerimistehase teine ​​töötlemisüksus siiski õige pea uuesti tööle hakkama.

Moskva naftatöötlemistehas on Venemaa kümne kõige võimsama hulgas. See töötleb aastas 11,6 miljonit tonni naftat, tootes umbes 2,9 miljonit tonni bensiini ja 3,2 miljonit tonni diislikütust. Tehas on Moskva ja selle ümbruse kütusega varustamiseks ülioluline.

Analüütik Jevgeni Istrebina tõi välja Moskva naftatöötlemistehase olulise omaduse. "Moskva naftatöötlemistehasel on üks eripära, mis eristab seda kõigist teistest Venemaa rafineerimistehastest. Rafineerimistehase piiratud ruumi tõttu laiendatis seda kõigi arvukate moderniseerimiste käigus mitte pindalalt, vaid kõrguse suunas. Rekonstrueerimised hõlmasid mitmetasandilisi üksusi. Arvestades, et rafineerimistehasel on väikesele alale koondunud mitmetasandilised üksused, on see selle peamine haavatavus," selgitas ekspert Ukraina uudistekanalile Dialog.ua.

Ukraina on viimasel ajal üha edukamalt rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid, viies viimaste andmete kohaselt umbes kolmandiku riigi rafineerimisvõimsusest rivist välja. Mitmes Venemaa piirkonnas on alanud kütusepuudus ja võimud kehtestavad tarnepiiranguid.

Venemaa tappis õhurünnakutes Zaporižžjale ühe ja vigastas seitset inimest

Vene väed korraldasid ööl vastu kolmapäeva Zaporižžjale droonirünnaku, mille käigus hukkus üks ja sai vigastada vähemalt seitse inimest, teatasid oblastivõimud.

Zaporižžja oblasti kuberneri Ivan Fedorovi sõnul korraldas Venemaa linna vastu viis rünnakut, mis põhjustasid tulekahjusid ja kahjustasid tsiviilinfrastruktuuri.

"Vaenlase rünnaku tagajärjel hukkus üks inimene," ütles Fedorov 16. juuni hilisõhtul sotsiaalmeedias avaldatud postituses.

Piirkondliku politsei teatel suunasid Venemaa väed kümneid Shahedi droone linna elamupiirkondadesse. Üks rünnakutest põhjustas kolmekorruselises hoones suure tulekahju, jättes elanikud sisse lõksu.

Politsei teatel hukkus üks mees, kui droon tabas autot.

Rünnak kahjustas võimude teatel ka teisi tsiviilobjekte, sealhulgas elamuid ja üht Zaporižžja Riikliku Ülikooli hoonet. "Vaenlase rünnaku tagajärjel Zaporižžjale on neli inimest juba saanud šrapnellhaavu, peavigastusi ja põrutusi," ütles Fedorov varem, lisades, et arstid osutavad vigastatutele kogu vajalikku arstiabi.

Politsei teatel on teadaolevalt haavata saanud vähemalt seitse inimest ning päästjad jätkavad rünnakukohtade läbi otsimist, et leida täiendavaid ohvreid ja hinnata kahju.

Ukraina peastaap: rindel oli viimasel ööpäeval 182 lahingkokkupõrget

Rindel leidis ööpäeva jooksul aset 182 lahingkokkupõrget, vaenlane oli kõige aktiivsem Pokrovski ja Huljaipole suunal, teatas Ukraina relvajõudude peastaap ööl vastu kolmapäeva.

"Ööpäeva jooksul fikseeriti 182 lahingkokkupõrget. Agressor korraldas 53 õhurünnakut, kasutades 163 juhitavat lennukipommi. Kasutas rünnakutes 6759 kamikaze-drooni ja tulistas 2029 korda meie üksuste positsioone ja asustatud punkte," edastas peastaap.