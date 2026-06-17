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Prantsusmaa kergjalaväekompanii tähistas Pärnus rotatsiooni lõppu

Eesti
Prantsusmaa kergjalaväekompanii tähistas Pärnus rotatsiooni lõppu
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Eesti

Pärnus Iseseisvuse väljakul tähistati Eestis teenistust lõpetava Prantsusmaa kergjalaväekompanii rotatsiooni lõppu, kus tunnustati prantslaste panust Eesti julgeolekusse ja anti üle missioonimedalid.

Kui teised prantsuse üksused tähistasid rotatsiooni lõppu Tapa kaitselinnakus, siis kergjalaväekompanii soovis oma kolm kuud kestnud teenistuse lõpetada just Pärnus, sest nad tegid palju koostööd kaitseliidu Lääne maakaitseringkonnaga. Tseremooniat korraldas kaitseliidu Pärnumaa malev ja üritusel osales ligi 150 prantsuse kergjalaväelast.

"Huvitaval kombel prantslased ise on aktiivsed olnud, on tahtnud näha Eestimaa muid paiku ja see konkreetne kompanii keskendus lääne ringkonnale, käisid saarte peal, on ka Pärnumaal toimetanud ja põhimõtteliselt ei ole ainult õppustega seotud, vaid on ka tegelikult kogukonnaüritustel olnud," ütles kaitseliidu ülem Ilmar Tamm.

"Tavapäraselt kõik need missioonimedalid antakse üle Tapal, kus nad majutuvad ja kus on ka ülejäänud üksused, aga seekord nad palusid võimalust teha Pärnus ja mina arvan, et see on suur au kaitseliidule," lisas Tamm.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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