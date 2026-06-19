Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu reedet Harkivi linna.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 19. juunil kell 12.51:

- Ukraina välisminister: Putin tegi Ukrainat rünnates ajaloolise vea;

- Zelenski: Ukraina on tegelikult NATO teine armee;

- Moskvas sajab musta värvi vihma;

- Venemaa pommitas Harkivi.

Zelenski: Ukrainal on tegelikult NATO teine armee

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee.

"Ukrainal on täna de facto NATO teine armee, mis ei jää alla maailma teisele armeele. Seetõttu oleme just meie need, keda NATO vajab. See on juba fakt, mida tunnistavad kõik liidrid," rääkis Zelenski.

Riigipea tõi välja, et sai Ukraina Ramsteini formaadis toimunud kohtumisel üheksalt riigilt kinnituse vahendite eraldamise kohta Ukraina esmavajaduste programmile PURL.

"Ja need on enam kui miljardi väärtuses raketid süsteemidele Patriot," ütles Zelenski.

Zelenski lisas, et Euroopa Liit karmistab sanktsioone Venemaa vastu ja see otsus võeti vastu ühehäälselt.

"Oleme kokku leppinud täiendavates F-16 hävitajates. Meil on hädasti vaja koolitada piloote," jätkas Zelenski.

"Putin ei taha peatuda. Kõik tema jutud rahu soovimisest on vale. Kõik partnerid ja kõik eurooplased tajuvad seda. Kuid kõik on kindlad, et koos me peatame selle. Peamine on peatada see ühiselt," sõnas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul kardab Putin samuti oma armee naasmist koju.

"Seetõttu kardabki ta nii väga sõja lõppu ilma võiduta. Võitu ei tule. Putin kardab oma armeed ja seetõttu, kui ei saavutata konkreetsete julgeolekugarantiidega relvarahu, naaseb ta sõtta. Ja seekord võivad rünnaku alla sattuda teised," jätkas Zelenski.

Ukraina riigipea hinnangul jääb Putin Kremlisse kuni oma surmani.

"Ja tal on üks eesmärk ehk Nõukogude Liidu taastamine. Ilma Ukrainata on see võimatu ja seetõttu kallid ukrainlased ei ole meil kerge," sõnas Zelenski.

Moskvas sajab musta värvi vihma

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast sajab alla musti naftapiisku.

It is raining oil, pitch and dust on Moscow in Russia



A monument of Russia's failure of not only being a failed aggressor but also failed state. Instead of making the people and the state rich, it only made few rich while literally now pissing oil on the rest. pic.twitter.com/WEI50fDnxX — (((Tendar))) (@Tendar) June 18, 2026

Moskva kaguosas asuva Kapotnja naftarafineerimistehase tabamisel puhkesid tulekahjud, mis värvisid taeva suitsust mustaks. Tehast rünnati kuu aja jooksul juba kolmandat ning sel nädalal teist korda.

Sotsiaalmeedias levivad veel ka videolõigud, millel on näha, kuidas mitmed Venemaa õhutõrjeraketid sihtmärgist mööda lendavad. Seetõttu tabasid mõned Vene raketid ka Moskva naftataristut.

New footage confirms that an errant Russian surface to air missile was responsible for the tank roof toss at the Moscow Oil Refinery this morning. pic.twitter.com/H5kdsuO2pY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Venemaa pommitas Harkivi

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu reedet Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest.

Ukraina välisminister: Putin tegi Ukrainat rünnates ajaloolise vea

"Putin ei teinud Ukraina ründamisel lihtsalt valearvestust. Ta tegi ajaloolise vea. Iga kuuga, mil ta keeldub seda tunnistamast ja seda sõda lõpetamast, läheb olukord tema ja tema režiimi jaoks ainult hullemaks," märkis Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

"Putinil on igal hetkel olukorrast väljapääs. Ta peab lihtsalt andma oma okupatsioonivägedele käsu ja lõpetama sõja," lisas Sõbiha.

Sõbiha märkis, et Putini propagandistid püüavad veenda Vene rahvast, et Moskva võitleb kogu lääne, mitte ainult Ukraina vastu.

"Selle eesmärk oli varjata Putini alandust ja selgitada, miks see sõda on kestnud kauem kui Esimene maailmasõda. Sõda riigi vastu, mida tema sõnul ei eksisteerinud ja mis oleks pidanud aastaid tagasi kokku varisema," ütles Sõbiha.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 389 420 (+1370)

- tankid 12 040 (+2)

- jalaväe lahingumasinad 24 783 (+4);

- suurtükisüsteemid 44 298 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1881 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1432 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1688 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 359 557 (+1968);

- tiibraketid 4787 (+4);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 108 886 (+441);

- eritehnika 4309 (+3);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.