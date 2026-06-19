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ilmateade

SPORT

22:16

ETV spordisaade, 18. juuni

22:14

VAATA OTSE | USA asus Austraalia omavärava abil juhtima Uuendatud

21:52

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

21:09

Kapten Laak: me ei jäänud ainult geimivõiduga rahule!

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