Iisraeli uutes rünnakutes Liibanoni lõunaosale hukkus viis inimest

Riiklik uudisteagentuur (NNA) teatas pärast südaööd ja laupäeva hommikul toimunud Iisraeli õhurünnakutest enam kui tosinasse kohta Lõuna-Liibanonis, millest paljud leidsid aset Nabatieh' piirkonnas ja selle ümbruses.

Samuti teatas agentuur Iisraeli suurtükitulest Nabatieh' linnale ja selle äärealadele, piirkonnale, kuhu lahingutegevus on viimastel päevadel koondunud.

NNA teatel hukkus kolm inimest õhurünnakutes Arab Salimi linnale, üks Deir Zahranis ning veel üks Dweiri linna sissesõidul, kui vaenlase droon ründas mootorratast.

Reedel ütles üks USA ametnik AFP-le, et USA ja Katari vahendajad on pärast kõnelusi Iisraeli ja Iraaniga saavutanud Iisraeli ja Hezbollah' vahel vahetu relvarahu. Relvarahu sõlmimist kinnitas ka Pärsia lahe piirkonna diplomaat.

Iisraeli suursaadik USA-s ütles, et tema riik peab relvarahust kinni, kui ka Hezbollah sellest kinni peab.

Varasemad teated relvarahust ei ole suutnud kummagi poole rünnakuid peatada.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus reedel Iisraeli õhurünnakutes ja pommitamistes riigi lõuna- ja idaosas 47 inimest. See on suurim vägivallapuhang alates sellest, kui Washington ja Teheran sel nädalal laiema Lähis-Ida sõja peatamiseks kokkuleppe sõlmisid. See kokkulepe pidi peatama ka lahingutegevuse Iisraeli ja Hezbollah' vahel Liibanonis.

Iisraeli sõjavägi teatas reedel, et hukkus neli nende sõdurit. Ühtlasi anti teada enam kui 150 rünnakust Liibanonile, mille käigus tapeti kümneid Hezbollah' liikmeid.

Samuti ütles Liibanoni president Joseph Aoun reedel USA välisministrile Marco Rubiole, et kõneluste edenemiseks Iisraeliga on vaja laiaulatuslikku relvarahu.

USA survel alustas Liibanon aprillis Washingtonis otsekõnelusi Iisraeliga, mille eesmärk on lõpetada vaenutegevus ning eraldada Iisraeli ja Hezbollah' konflikt regionaalsest sõjast. USA välisministeeriumi teatel peaks viies kõnelustevoor algama teisipäeval.

USA ametnikud, sealhulgas president Donald Trump, on väljendanud pettumust Iisraeli sõjalise tegevuse üle Liibanonis. Kuid Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kordas reedel, et Iisraeli väed jäävad Lõuna-Liibanoni nii kauaks kui vaja.

Hezbollah tõmbas Liibanoni märtsi alguses Lähis-Ida sõtta, rünnates Iisraeli rakettidega, et maksta kätte Iraani kõrgeima juhi tapmise eest USA ja Iisraeli ühisrünnakutes. Iisrael vastas ulatusliku õhurünnakute kampaania ja maavägede sissetungiga.