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Ukraina rünnak süütas naftaterminali ja sadama mõlemal pool Kertši väina

Välismaa
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Pärast ründedroonide lööki on Kertši meresadam leekides.
Pärast ründedroonide lööki on Kertši meresadam leekides. Autor/allikas: Exilenova/Telegrami kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina sõjavägi andis pühapäeva öösel löögi kütusetransiidi terminalidele ja sadamataristule mõlemal pool Kertši väina, teatasid Telegrami kanalid kohalike elanike ütlustele viidates.

Oluline 21. juunil kell 9:

Ukraina rünnak süütas naftaterminali ja sadamataristu

Kertši väin – 35 kilomeetri pikkune veetee, mis ühendab Musta merd ja Aasovi merd – eraldab Venemaa okupeeritud Krimmis asuvat Kertši poolsaart Venemaa Tamani poolsaarest ning toimib Moskva jaoks olulise logistikakoridorina.

Sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel on väidetavalt näha tulekahju okupeeritud Krimmis asuva Kertši linna naftaterminalis. Sadama piirkonnast nähti tõusmas tihedat suitsu.

Kohalikud teatasid, et põleng sai alguse Krimmi kütusefirmale TES kuuluvalt terminalilt, mida kasutatakse peamiselt naftatoodete ja vedelgaasi hoidlana.

Teisel pool Kertši väina teatati suurest tulekahjust Kavkazi sadamas, mis asub Venemaal Krasnodari krais Tšuška maasäärel, vahendas Telegrami kanal Krõmski Veter (Krimmi Tuul).

Kuigi esialgu polnud selge, mida teatatud rünnakus täpselt tabati, toimib see asukoht Venemaa jaoks olulise logistikasõlmena, kus asuvad kütuseterminal ja naftabaas.

Viimastel kuudel on Krimm muutunud Ukraina "keskpika löögi" (ingl middle strike) kampaania peamiseks fookuseks. Selle käigus kasutatakse keskmaa droone, et tabada Venemaa sihtmärke operatiivsügavuses rindetagalas, mis jääb tavaliselt 25 ja 200 kilomeetri kaugusele rindejoonest.

Kiiev on võtnud sihikule energiarajatised. Juuni alguses võtsid Venemaa meelsed okupatsioonivõimud kogu okupeeritud Krimmis kasutusele kütusetalongid ning kehtestasid piirangud bensiini kogusele, mida poolsaare elanikud osta saavad.

Varasemalt samal päeval tabasid Ukraina väed okupeeritud Krimmis nelja gaasikompressorit ja Siberi linnas Tjumenis asuvat naftatöötlemistehast, kuna Kiiev jätkab võitlust Venemaa energiasektori vastu, et lämmatada Moskva sõjamasinat.

Digitransformatsiooni minister Mõhhailo Fedorov ütles 17. juunil, et Ukraina droonikampaania muudab poolsaart "saareks", kuna Kiiev püüab Krimmi tarneahelate ründamisega ülejäänud Venemaast isoleerida.

Vene rünnakutes hukkus Ida-Ukrainas kolm inimest

Pühapäeval hukkus Ida-Ukrainas Dnipropetrovski ja Poltava oblastis Vene rünnakute tagajärjel kolm inimest, teatasid kohalikud võimud.

Moskva ja Kiiev on viimastel nädalatel vastastikuseid rünnakuid intensiivistanud, samal ajal kui USA juhitud kõnelused 2022. aasta veebruaris alanud konflikti lõpetamiseks on endiselt soiku jäänud.

"Vene rünnakutes Dnipropetrovski kolmele rajoonile hukkus üks ja sai viga üheksa inimest," kirjutas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleksandr Ganža Telegramis.

Ganža sõnul oli hukkunu Nikopoli rajoonis elanud 70-aastane naine.

Poltava oblasti sõjalise administratsiooni juht Vitali Djakõvnõtš ütles, et laupäevaõhtuses Vene rünnakus hukkus kaks ja sai haavata 13 inimest, nende seas kuus last.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et tulistas öö jooksul alla 239 Ukraina drooni.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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