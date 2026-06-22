Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 22. juunil kell 16.45:

- Ukraina ründas Venemaa olulist sõjatehast;

- Moskvat tabas taas droonirünnak;

- Kertšis puhkes pärast droonirünnakut ulatuslik tulekahju;

- Zelenski sõnul sisaldab leping Saksamaaga Ukrainale 600 raketti;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit.

Ukraina ründas Venemaa olulist sõjatehast

Ukraina relvajõudude peastaap teatas esmaspäeval, et ründas Venemaal Voronežis suurt elektroonikatehast, kus toodetakse detaile Venemaa moodsate raketisüsteemide jaoks.

Peastaap kirjutas sotsiaalmeedias, et rünnaku peamine sihtmärk oli Voroneži pooljuhtide tehas, mis väidetavalt toodab elektroonikat Venemaa Iskander- ja H-101-rakettidele ning õhutõrjesüsteemile Pantsir-S1.

Voroneži oblasti kuberner Aleksandr Gusev teatas raketiohust piirkonnas kell 11.40 kohaliku aja järgi. Tunni aja jooksul ilmusid sotsiaalmeediasse fotod ja videod, millel oli näha Voroneži kohale tõusvat suitsusammast ja purustusi rajatises, mis tuvastati kiiresti pooljuhtide tehasena.

The military plant in Russian Voronezh after the strike. https://t.co/qi6Ixn2KqG pic.twitter.com/R1U16b4FU3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 22, 2026

Gusev ei maininud tabamusi, kuid teatas kolmest rünnakus viga saanud inimesest. Linnast avaldatud uued videod näitasid purustusi ka elamurajoonides.

Voroneži oblast piirneb vahetult Ida-Ukrainaga ja oblasti keskus asub umbes 200 kilomeetri kaugusel lähimast Ukraina kontrolli all olevast territooriumist Harkivi oblastis.

"Vaenlane kasutab selle tehase toodangut otse ülitäpsete juhitavate relvade valmistamiseks, millega Vene okupandid ründavad Ukraina territooriumi ja tapavad tsiviilelanikke," kirjutas peastaap.

"Rajatise tootmisvõimekuse hävitamine nõrgendab oluliselt Venemaa suutlikkust toota uusi rakette," lisas peastaap.

Sotsiaalmeedias levivad videod purustustest tuvastati kiiresti geolokatsiooni abil pooljuhtide tehaseks, kuid The Kyiv Independent ei saa kasutatud raketi tüüpi sõltumatult kinnitada.

Moskvat tabas taas droonirünnak

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et ööl vastu esmaspäeva tabas Venemaa pealinna Moskvat taas droonirünnak.

Droonirünnakust teatasid nii Moskva linnapea Sergei Sobjanin kui ka mitmed sotsiaalmeediakanalid. Pole veel teada, kas droonid suutsid Vene õhutõrjest läbi murda ning kahjustusi tekitada.

Ukrainian attack drones are targeting Russia's capital, Moscow, again this morning. pic.twitter.com/nUcBieSU5n — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 22, 2026

Venemaa võimude teatel tulistati esmaspäeva varahommikul Moskvas alla kümneid droone. See toimus vaid mõni päev pärast Ukraina rünnakut linna naftarafineerimistehasele.

Viimase ööpäeva jooksul tulistati alla 84 Moskva poole teel olnud drooni, teatas linnapea Sergei Sobjanin sotsiaalmeedias. Droonide allakukkumiskohtadesse saadeti päästetöötajad, kuid täpsemat teavet linnapea ei andnud.

Lennundusameti eraldiseisva teadaande kohaselt peatasid Moskva Šeremetjevo, Domodedovo ja Vnukovo lennujaamad ning Venemaa pealinna lähedal asuv Žukovski lennujaam ajutiselt lennuliikluse.

Ukraina sõjaväe teatel rünnati lähipiirkonnas asuvat Dubna satelliitsidekeskust.

Kertšis puhkes pärast droonirünnakut ulatuslik tulekahju

Ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvas Kertši linna sadamas puhkes pärast Ukraina droonide rünnakut ulatuslik tulekahju, teatasid meediakanalid NV ja Unian.

Meediakanali Raadio Vabaduse andmetel põleb pärast Ukraina rünnakut Kertšis kütteõli, vedelgaasi ja kergete naftasaaduste ümberlaadimise kompleks. Ettevõtte TES-Terminal territooriumil on seitsmest kütusemahutist leekides neli või viis.

Ööl vastu pühapäeva ründas Ukraina rajatisi mõlemal pool Venemaa sissetungijate poolt ebaseaduslikult ehitatud Krimmi silda. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et rünnaku alla sattusid vaenlase sõjaline logistika, naftatööstus ja õhutõrje.

Krimmis on okupatsioonivõimude teatel probleeme elektrivarustusega. Ettevõte Sevastopolenergo hakkas avaldama poolsaare mõnede asulate elektrikatkestuste graafikuid.

Ööl vastu esmaspäeva kärgatasid mitmel pool Krimmis plahvatused. Sotsiaalmeedia ja Telegrami kanalite andmetel tabasid droonirünnakud muu hulgas Armjanski linnas asuvat Venemaa FSB piirivalveteenistuse hoonet. Lisaks teatati plahvatustest ja õhutõrje tegevusest Feodossijas, Sevastopolis ning teistes piirkondades, vahendas Ukrainska Pravda.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid veel, et ka Venemaal Voronežis toimusid plahvatused.

Zelenski sõnul sisaldab leping Saksamaaga Ukrainale 600 raketti

President Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et Saksamaaga sõlmitud leping näeb ette 600 õhutõrjeraketi ostmist Ukrainale.

"Praegune tootmisvõimsus Ühendriikides on mitte rohkem kui umbes 700 raketti aastas. Nad andsid Patrioti rakettide tootmislitsentsid üle sakslastele ja Saksamaa alustas nende tootmist mõnda aega tagasi. Oleme nendega juba sõlminud lepingu märkimisväärse koguse ehk 600 raketi peale," ütles Zelenski.

Riigipea märkis ka, et oma viimasel kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga sai ta positiivse signaali rakettide tootmislitsentsi võimaliku üleandmise kohta Ukrainale.

"Esimest korda reageeris Ameerika meeskond litsentsi küsimusele positiivselt. Esimest korda. Varem oli see alati, et eks me näe. Mida nad seekord ütlesid? Nad ütlesid, et näevad võimalust see küsimus Ukraina jaoks lahendada," ütles Zelenski.

Saksamaa töötab õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide iseseisva tootmisliini kallal, mille esimest toodangut oodatakse 2026. aastal või 2027. aasta alguses.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 393 140 (+1190)

- tankid 12 050 (+1)

- jalaväe lahingumasinad 24 805 (+8);

- suurtükisüsteemid 44 530 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1886 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1437 (+2);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1703 (+8);

- operatiivtaktikalised droonid 366 164 (+2015);

- tiibraketid 4787 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 110 201 (+384);

- eritehnika 4321 (+5);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.