Otse: Narva linnavolikogu peab vastuolulist istungit

Narva linnavolikogu reedese istungi alguses tegi opositsioonifraktsioon Keskerakond ettepaneku võtta volikogu päevakorra 25 punktist välja 22. Üks kolmest punktist, mis päevakorda oleks jäänud, oli Narva kaitseväelinnaku rajamise punkt.

Selle järgnes volikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini vaidlus opositsioonisaadikutega ning seejärel alustas Stalnuhhin vaheaegade võtmist. Ühele 60- ja teisele 59-minutisele vaheajale lisandus 15-minutine korraline paus.

Stalnuhhin soovis peale vaheaegu opositsioonilt selgitusi, miks soovitakse päevakorrast eemaldada 22 punkti. Opositsioonisaadikud ei soovinud selgitusi anda, vaid nõudsid, et päevakorra muudatusettepanek pandaks hääletusele, sest tegu on volikogu enamuse ettepanekuga.

Seejärel võttis Stalnuhhin kolmanda tunniajase vaheaja, millele lisandus veerandtunnine korraline vaheaeg.

Peale pausi keeldus Stalnuhhin taas Keskerakonna soovitud ettepanekut hääletusele panemast, öeldes, et tal on õigus volikogu esimehena otsustada, kas see ettepanek panna hääletusele või mitte. Stalnuhhin jätkas nende päevakorrapunktide, mille väljajätmist Keskerakond soovis, läbivaatamist.

See vihastas välja Keskerakonna saadikud, kes tõusid protestiks püsti ning üks saadik hakkas karjuma ning vastu lauda taguma, süüdistades Stalnuhhinit tahtlikus venitamises ja istungi isiklikuks etenduseks muutmises.

Stalnuhhin märkis seepeale, et ta tegutseb rangelt seaduste ja määruste raames ning tuletas protesteerijale meelde, et ta sai kohalikel valimistel Narvas enim hääli.

Seejärel otsustas Keskerakonna fraktsioon oma ettepaneku tagasi võtta, mis tähendas, et päevakorda jäi 25 punkti.

Stalnuhhin kuulutas välja taas tunni ja 15 minuti pikkuse vaheaja, järjekorras neljanda.

Peale neljandat vaheaega kinnitas volikogu päevakorra. Seejärel andis keskerakondlane Jaan Toots sisse umbusaldusavalduse volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile.

Peale seda andis Plaan B fraktsiooni saadik Urbo Vaarmann Plaan B ja Keskerakonna nimel sisse umbusaldusavalduse linnapea Katri Raikile. Järgmisena anti sisse umbusaldusavaldus ka volikogu aseesimehele Jana Kondrašovale.

Kaitseväelinnaku jaoks vajalik maadevahetus kiideti volikogu poolt heaks

Narva volikogu kiitis esimese päevakorrapunktina heaks kinnistute vahetamise riigiga seoses kaitseväelinnaku rajamisega Narva. Lisaks maadevahetusele taotleb Narva linn riigilt veel 378 000 eurot, et hüvitada vahetatavate kinnistute turuväärtuste vahe.

Järgmised kaks eelnõu, linnavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvitise määramine, jäid aga opositsiooni vastuhäälte tõttu vastu võtmata.

Narva volikogu opositsioon on volikogus küll arvulises ülekaalus, kuid Stalnuhhin on keeldunud volikogu istungeid kokku kutsumast ning seega pole volikogu hääletanud umbusaldusavaldust volikogu juhtide vastu. 1. juunil valis opositsioon omaalgatuslikul istungil uued linnajuhid, sealhulgas uue esimehe linnavolikogule ja uue linnapea, kuid linnakantselei volikogu otsuseid ei registreerinud.

1. juulist hakkab kehtima seadusemuudatus, mis annab volikogu liikmetele õiguse ise istungile koguneda ja linnajuhte valida.

31-liikmelises Narva linnavolikogus on opositsioonil ehk Keskerakonna ja Plaan B fraktsioonil kokku 16 saadikut.

Narva linnavolikogu reedese istungi tausta kohta saab pikemalt lugeda siit.

Linnavolikogu istungit saab vaadata siit: