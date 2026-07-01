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Sõrskõi: Ukraina on aasta algusest vabastanud 670 ruutkilomeetrit

Välismaa
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Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi
Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Välismaa

Ukraina kaitsejõud on alates 2026. aasta algusest suutnud Venemaa kontrolli alt vabastada üle 670 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi. Taani annab Ukrainale sõjaliseks kaitseks ligi 590 miljonit eurot.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 1. juunil kell 6.50:

- Sõrskõi: Ukraina on aasta algusest vabastanud 670 ruutkilomeetrit;

- Ministeerium: Taani annab Ukrainale 590 miljoni euro eest sõjalist abi;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit.

Sõrskõi: Ukraina on aasta algusest vabastanud 670 ruutkilomeetrit

Ukraina kaitsejõud on alates 2026. aasta algusest suutnud Venemaa kontrolli alt vabastada üle 670 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi, kinnitas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi intervjuus väljaandele TSN.

Sõrskõi lisas, et territooriumi vabastamine on süstemaatilise strateegilise planeerimise tulemus ning 2025. ja 2026. aasta kampaaniad on omavahel tihedalt seotud. 

"2025. aasta kampaaniaga kavandati vaenlase peamiste üksuste järkjärgulist kurnamist, nende kaotuste suurendamist ja neilt rünnakute jätkamise võimekuse võtmist kõigil operatiiv- ja strateegilistel suundadel, mis meil üldjoontes ka õnnestus," rääkis ta.

Sõrskõi rõhutas, et vaenlase ees võimalikult suure ülekaalu saavutamiseks tehakse kõik endast olenev. Ta nentis, et keskmaalöökides on saavutatud eelis ning lahinguväljal kajastuvad positiivsed tulemused vaenlase hävitamises ja tema varustusvõimekuse kahanemises.

Sõrskõi sõnul rakendatakse eelkõige Krimmis terve rida meetmeid vaenlase nõrgestamiseks, tema logistika halvamiseks ning vägede rindele saatmise ja laskemoona tarnimise tõkestamiseks.

Sõrskõi märkis, et Ukraina teeb kõik selleks, et halvata vaenlase tagalat.

"Ja loomulikult häirida vaenlase kogu strateegilist ning operatiiv-strateegilist transporti," lisas ta.

Ministeerium: Taani annab Ukrainale 590 miljoni euro eest sõjalist abi

Taani kaitseministeerium teatas teisipäeval oma 30. sõjalise abi paketist Ukrainale kogusummas ligikaudu 4,4 miljardit Taani krooni ehk umbes 590 miljonit eurot eesmärgiga veelgi tugevdada Ukraina relvajõudude toetust Venemaa agressioonile vastu astumisel.

"Taani seisab vankumatult Ukraina kõrval. Ukraina võitlus vabaduse eest on ka Euroopa võitlus ja me ei saa ukrainlasi alt vedada siis, kui see on kõige olulisem," ütles Taani kaitseminister Jeppe Bruus.

Ta lisas, et kuningriik tugineb Ukraina kogemustele ka oma kaitsevõime tugevdamisel.

Välisminister Lars Løkke Rasmussen märkis, et lahinguväljal on tekkimas uus dünaamika, kuid see ei tähenda, et toetus Ukrainale nõrgeneks.

"Ukraina osas on lahinguväljal praegu uus dünaamika. See ei tähenda, et me saame lihtsalt käed rüpes istuda. Vastupidi, me peame jätkama Ukraina toetamist ja suurendama survet Venemaale, et tugevdada Ukraina läbirääkimispositsiooni," ütles ta.

Ministeeriumi sõnul on riik endiselt üks Ukraina aktiivsemaid liitlasi, olles alates 2022. aastast andnud kokku ligikaudu 76,8 miljardit krooni sõjalist abi (umbes 10,3 miljardit eurot).

"Euroopa kaitse algab Ukrainast. Seetõttu on valitsus kindlalt pühendunud Ukraina toetamise jätkamisele ning koostööle liitlaste ja partneritega, et asetada Ukraina võimalikult tugevale positsioonile – nii praegu kui ka tulevikus," ütles Bruus.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 404 760 (+1210);

- tankid 12 069 (+2);

- jalaväe lahingumasinad  24 856 (+5);

- suurtükisüsteemid 45 111 (+71);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1903 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1459 (+4);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1782 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 383 067 (+1891);

- tiibraketid 4797 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 114 499 (+395);

- eritehnika 4369 (+1);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Unian, BNS

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