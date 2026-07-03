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Hiiumaa jäi reedel äikese tõttu elektrita

Eesti
Tormipilved
Tormipilved Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Allar Maripuu
Eesti

Elektrilevi hinnangul jäi reedel suur osa Hiiumaast äikese tõttu elektrita. Elektrilevi katkestuste kaardi põhjal oli veel 21.30 ajal elektrita üle 7500 majapidamise.

Elektrilevi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Britt-Marii Punga sõnul oli eeldatavalt probleem Leisi alajaamas, kuhu võis äike sisse lüüa.

"Brigaad liigub hetkel alajaama ning kontrollib, kas latid on pingestatud. Kui latid on korras, siis peaks elektriühendus Hiiumaal taastuma 30 minuti jooksul," sõnas Pung ERR-ile.

Hetkel on Hiiumaal elektriühendus taastunud. Kella 21.30 ajal oli elektrita 7502 hoonet.

Toimetaja: Johanna Alvin

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